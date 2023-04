“Cercasi umani”: L’ironica campagna di promozione del volontariato promossa dal CSV approda in provincia

Dopo aver fatto molto parlare di sé e contribuito a reclutare volontari, motivati e perfetti per il ruolo scelto all’interno dell’associazione selezionata, la campagna di promozione del volontariato “Cercasi Umani” promossa dal CSV, Centro di Servizio per il Volontariato, di Verona, è approdata in provincia.

Nel dettaglio le collaborazioni sono con i Comuni di Castelnuovo del Garda, Erbé, Nogarole Rocca, Mozzecane, Valeggio sul Mincio, Villafranca, e l’emissione si terrà anche a Sommacampagna. In questi territori, da qualche settimana, curiosi pannelli informativi chiamano a raccolta gli “Umani” tutti. E proseguiranno ora cercando timidi, polemici, annoiati, pessimisti e molti altri.

Qui, infatti, lo scopriremo a breve, servono scopritori di talenti, domatori di documenti, segretari olfattivi e creatori di like, maghi della natura e maestri da giardino, personaggi storici, ambasciatori solidali e tanti altri.

Il nuovo rilancio è stato presentato questa mattina all’ex Oratorio di San Leonardo a Nogarole Rocca da Maurizio Corazza, consigliere CSV, dal sindaco e dall’assessore alle politiche sociali e scolastiche di Nogarole Rocca Luca Trentini ed Elisa Martini, da Anna Capparelli dell’associazione Il Giracose Odv. Erano presenti anche la coordinatrice del CSV Cinzia Brentari, il sindaco di Mozzecane Mauro Martelli e il consigliere comunale di Erbé Diego Zuccotto.

“Abbiamo scelto di uscire nuovamente con il teaser, ovvero l’emissione senza firma quindi senza logo e sito, perché sappiamo di poter ancora contare sull’effetto sorpresa di chi non frequenta molto la città, giovani in particolare, e contiamo quindi di poter ancora creare quella curiosità e attesa che già a Verona aveva fatto aumentare l’accesso alle informazioni non appena disponibili”, è intervenuto Corazza.

“Per un’amministrazione comunale è fondamentale aderire a un progetto come questo di reclutamento dei volontari perché il volontariato è una colonna portante per quanto riguarda l’operatività del Comune in molti suoi settori”, ha spiegato Trentini.

“Questa campagna ci permette non solo di uscire all’esterno e di reclutare nuovi volontari ma anche di guardare all’interno della nostra associazione per capire ciò di cui abbiamo davvero bisogno e, di conseguenza, valorizzare nel modo più adeguato le persone che arriveranno”, è stata l’analisi di Capparelli.

“Con immenso piacere abbiamo fatto da cassa di risonanza per questa iniziativa lodevole. La campagna sta facendo molto parlare di sé nei nostri territori e dunque un primo, importante obiettivo è di fatto già stato raggiunto”, ha sottolineato Martelli.

Lanciata per la prima volta a maggio 2021, in piena ripresa post Covid, l’iniziativa ha già dato ottimi risultati: il 75per cento delle realtà solidali ha trovato volontari.

Nella foto la presentazione di questa mattina, alla quale sono intervenuti anche i figuranti in costume dell’associazione L’Imboscata di Erbè