Centro Estivo Ants, un sogno che deve restare una realtà di oggi e domani: “Perché sia vera inclusione”

Una bella avventura, un percorso non sempre facile ma comunque entusiasmante, tappa dopo tappa, tra ostacoli e discese, conquiste e passi avanti, fino al traguardo finale. È quello che ha visto protagonisti tra luglio e agosto circa 50 bambini e ragazzi, tra i 4 e i 20 anni, nella splendida cornice della Scuola per l’Infanzia “Villa Colombare”: un tempo estivo accogliente, quello del “Centro Estivo Speciale”, progetto pilota di Ants in co-progettazione con il Comune di Verona.

Un sogno diventato realtà grazie alla sinergia tra tantissime persone, competenze, ruoli, differenti: e allora, chi meglio di loro, di chi l’ha vissuto giorno per giorno, in prima fila, può raccontarci questo viaggio, tracciarne un resoconto lucido ma al tempo stesso emozionato? E allora ascoltiamo le loro voci, partendo da Federica Costa e Cristina Bosio, Presidente e Vicepresidente Ants.

Come definireste il bilancio complessivo di questa avventura?

Cristina: Il bilancio è sicuramente positivo… la stretta sinergia con Comune, Asl e Centro regionale per l’Autismo è stata un fondamentale valore aggiunto.

Federica: E’ stata una realtà di grande aiuto per le famiglie, ma anche una preziosa opportunità formativa per tutti gli educatori, terapeuti e Oss, che interagendo e confrontando le differenti esperienze e competenze si sono potuti arricchire. Il sogno più grande, ora, è che possa “funzionare” tutto l’anno, non solo d’estate.

Quale il ricordo più bello, che porterete con voi?

Cristina: Tra i tanti impressi nella mente, ne scelgo due in particolare: quando il primo giorno, entrata nell’aula dei piccoli, li ho visti seduti e tranquilli. pronti a cominciare il pranzo (che solitamente è una grande incognita, soprattutto per i bimbi di questa età…): invece si è rivelato un momento conviviale molto sereno e l’immagine di quel giorno la porterò sempre con me. L’altro momento che mi ha riempito di gioia è quando ci siamo trovati tutti insieme per trasportare i materiali nella villa: sette macchine in cui non c’erano solo soci Ants ma famiglie, ragazzi autistici, fratelli, ma anche amici… mi sono resa conto, ancora una volta, che questa è la forza di Ants, una grande rete, una famiglia in cui ci si sente accolti e sicuri di poter affrontare qualsiasi avventura.

E invece, quali sono stati i momenti più difficili, quali i punti da migliorare?

Federica: Naturalmente non sono mancati i momenti difficili, ad esempio i “comportamenti problematici” di alcuni ragazzi più grandi… ma la struttura così ampia ha permesso di poter dedicare uno spazio per far tranquillizzare i ragazzi in tutta sicurezza. Per il futuro sarebbe bello pensare a delle attività che si svolgano “fuori” dal centro, in un contesto sociale di comunità: proposte dedicate ai ragazzi grandi che ne hanno particolarmente bisogno.

Ritenete che gli obiettivi siano stati raggiunti?

Cristina: Assolutamente sì! Essere presenti con tutto il coordinamento Ants e tenere i contatti stretti con Comune, Asl e Servizio integrazione scolastica ha fatto la differenza: quindi c’è stato un grande lavoro di rete, migliorabile certo, ma nel complesso il bilancio non può essere che positivo e i riscontri delle famiglie ce l’hanno confermato!

Federica: Sì, la continuità di presenza dei ragazzi nelle due settimane ha costituito un fattore vincente, che ha permesso loro di integrarsi al meglio e di fare un vero percorso di miglioramento; ai professionisti, educatori e OSS di conoscerli bene e di proporre loro attività coerenti con le rispettive capacità.

È un bilancio positivo e unanime, condiviso dalle psicologhe e psicoterapeute Elena Sironi e Sara Sabaini, che all’unisono riassumono l’esperienza estiva in tre significative parole: “impegno, flessibilità e accoglienza”. Le due esperte raccontano emozionate, senza dubbi, il ricordo più bello: “Il cambiamento che abbiamo visto in ciascuno dei ragazzi, rispetto ai primi giorni, quando tutti erano titubanti e restii: all’inizio erano sempre “timide entrate” che però ogni volta, alla fine di ciascun turno… diventavano corse entusiaste!

Aspetti più critici?

Sicuramente l’impegno e la responsabilità di monitorare costantemente tanti dettagli, tutti importantissimi e molte variabili, spesso imprevedibili…

Dove migliorare?

Riteniamo che la conoscenza pregressa dei ragazzi, con una valutazione più approfondita, e la possibilità di continuità durante l’anno potrebbero essere dei valori aggiunti importanti, per poter fare ancora meglio in futuro.

E allora alla prossima! Senza dimenticare di ringraziare “tutte le persone che, insieme, hanno reso possibile tutto questo”, sottolinea Federica Costa, che a nome di tutti tiene a rivolgere un grazie speciale “al Comune di Verona con Laura Bocchi, l’assessore Maellare e il sindaco Sboarina che ci hanno messo a disposizione la struttura e il servizio mensa. Grazie al direttore generale dell’Ussl 9 Scaligera Dott. Grottola, alle dottoresse Franceschini e Gagliardi del Servizio Integrazione che ci hanno messo a disposizione le operatrici socio sanitarie, al dott. Zoccante del Centro Autismo Regionale di Verona per la sua supervisione, alle dottoresse Sabaini e Sironi per la strutturazione delle attività. Ringraziamo poi tutti gli educatori, i genitori volontari che ci hanno supportati nei diversi momenti, mamma Isabella in particolare, e poi le bravissime Cristina, Paola e Silvia… Grazie di cuore a questa grande squadra che ha permesso di conquistare un grande risultato, con la fiducia che sia stato solo… un nuovo inizio”.

È l’auspicio cui, a Federica, si associano altre voci di “protagonisti”, a partire da Paola Veronesi, del Comitato organizzativo: “Il centro estivo ha rappresentato una preziosa occasione e, al tempo stesso, una grande sfida. Grazie alle collaborazioni importanti con Comune di Verona e Aulss 9, che hanno messo a disposizione spazi, servizio mensa e risorse umane, abbiamo avuto l’opportunità di fornire alle famiglie del tempo abilitativo e ricreativo per i ragazzi. Non è stato semplice coordinare una macchina tanto complessa, ma dai feedback ricevuti possiamo ritenerci soddisfatte del lavoro svolto. Ringrazio di cuore tutto il team: Silvia, Isabella, Cristina, tutti i professionisti, i genitori e i volontari che hanno collaborato.

Tra i protagonisti, naturalmente, anche i genitori come Isabella, mamma di Tobia, 8 anni: “Da mamma e da volontaria, posso definire il bilancio positivo sotto tutti gli aspetti: dall’accoglienza, alla professionalità, alla cura del dettaglio… Il maggior punto di forza? La grande organizzazione, l’immenso impegno di tutti, qualcosa di inimmaginabile: non me lo sarei mai aspettata così, soltanto collaborando ho potuto realizzare quanto lavoro (e passione) ci sia “dietro le quinte”.

Un elogio al grande impegno profuso da tutti anche nelle parole di Angela, mamma di Giovanni, 14 anni: “Quella di mio figlio è un’età particolare: credo sia fondamentale per i ragazzi come lui poter avere a disposizione una realtà pensata con una strutturazione eccellente a livello di spazi, tempi, attività come quella del centro estivo Ants”. Realtà che, sottolinea Angela, dovrebbe divenire un punto di riferimento costante per le famiglie, “perché un’accoglienza davvero inclusiva, per l’autismo così come per tutte le disabilità e non soltanto in estate ma per tutto l’anno, dovrebbe essere un’esigenza sentita e condivisa a livello di Comuni, di collettività”.

È questo il sogno, o meglio: l’obiettivo, il traguardo cui dovremmo sentirci tutti chiamati.