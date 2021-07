Centro estivo Ants Onlus per l’autismo: Tutti sulle torricelle, al via il 5 luglio

Dopo il successo dello scorso anno ritorna, in piena sicurezza, il centro estivo di Ants Onlus, “E-STATE CON ANTS”: presentato con una conferenza stampa in sala Arazzi, è stato organizzato quest’estate in coprogettazione con il Comune di Verona, e si tiene dal 5 luglio fino al 13 agosto presso la scuola dell’infanzia comunale “Villa Colombare” sulle Torricelle, nel bellissimo panorama dell’omonimo parco.

Per quattro giorni alla settimana, dal martedì al venerdì, bambini e ragazzi (suddivisi in 3 gruppi: piccoli, medi e grandi per un totale di circa 50 iscritti) svolgeranno giochi e attività – tra cui laboratori creativi, psicomotricità, piccoli progetti di assemblaggio – dalle 8.30 alle 13.30: usciranno quindi dopo il pranzo, che verrà fornito dal servizio mensa messo a disposizione dal Comune.

Il tutto sotto la guida delle psicologhe e psicoterapeute Sara Sabaini ed Elena Sironi, e dei bravissimi educatori e volontari.

“Ringraziamo di cuore – spiegano da ANTS – l’assessore Daniela Maellare del Comune di Verona per il prezioso sostegno, la Direzione socio-sanitaria nella persona del dott. Raffaele Grottola, direttore Servizi Socio sanitari dell’USSL 9, il dott. Leonardo Zoccante, responsabile del centro regionale per lo spettro autistico di Verona e il vescovo Monsignor Zenti per la sua sensibilità verso gli autismi”.

“Un ringraziamento speciale – proseguono dalla Onlus di Lugagnano – va anche a Laura Bocchi, per il fondamentale supporto nel farsi carico verso il Comune di tutto gli aspetti necessari a realizzare questo importante obiettivo nel rispetto di tutte le norme di sicurezza e prevenzione. Infine, un grazie particolare anche al SIS Servizio di integrazione Scolastica dell’Aulss 9 nelle persone delle dottoresse M. Giovanna Franceschini e Paola Gagliardi per la preziosa e fattiva collaborazione nell’organizzazione e assegnazione delle operatrici socio-sanitarie che affiancheranno lo staff Ants e tutto il personale durante le 6 settimane”.

La quota di iscrizione è di 120 euro per turno. Per iscrizioni e per ulteriori informazioni, contattare ANTS per l’Autismo APS, tel. 349 3998470, email info@ants-onlus.it.