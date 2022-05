Centro Aiuto Vita di Lugagnano: Nuovi presidente e vicepresidente sono Edo Pachera e Maria Luisa Campagnola

Nuovo direttivo per il Centro Aiuto Vita di Lugagnano, che opera per i Comuni di Sona, Sommacampagna, Bussolengo e Pescantina e che da anni accoglie e offre sostegno a chi sta vivendo una maternità difficile, creando un luogo in cui le donne, i bambini, le famiglie possono trovare ascolto, attenzione e aiuto.

Giovedì 21 aprile si sono tenute, infatti, le votazioni della nuova compagine, formata da sette componenti, che dovrà guidare il Centro per i prossimi tre anni.

Ad essere eletti sono stati Edo Pachera, Piergiorgio Vacchini, Marco Urbani, Silvana Cunego, Maria Luisa Campagnola, Rita Cereghini ed Irene Benedetti.

Mercoledì 27 aprile, in occasione della prima riunione del nuovo direttivo, sono state definite le cariche istituzionali che vedono Edo Pachera assumere l’incarico di presidente e Maria Luisa Campagnola di vicepresidente.

In questi giorni il Centro Aiuto Vita è impegnato in un’importante iniziativa per trovare nuovi volontari, attraverso un corso di formazione che si articola in cinque serate e che ha preso il via la scorsa settimana.