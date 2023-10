Centro Aiuto Vita di Lugagnano, dieci anni in ascolto e a sostegno delle mamme

Da dieci anni il Centro Aiuto Vita di Lugagnano si pone a servizio e a sostegno di mamme e neonati in un’opera che riflette sul valore e la preziosità della vita. Nello specifico il CAV di Lugagnano, l’ultimo nato nella diocesi veronese, opera nei Comuni di Sona, Sommacampagna, Bussolengo e Pescantina.

L’impegno principale che l’associazione si è data è l’ascolto delle mamme, accompagnato da aiuti materiali come la consegna mensile di cibo e la distribuzione di indumenti ogni quattro mesi.

Un’attività iniziata nel 2013 e che negli anni ha avuto modo di crescere e mutare per far fronte alle nuove richieste di aiuto, come la domanda sempre più frequente legata ad esigenze abitative. Un problema che l’associazione da sola fatica a risolvere ma per la quale ugualmente si sforza di trovare una soluzione.

“Dieci anni fa abbiamo iniziato aiutando 40 famiglie – racconta il presidente Eddo Pachera – lo scorso anno siamo stati vicini a 78 mamme e abbiamo visto nascere 12 bambini”.

La coesione e la convinzione nel valore della vita, che tutti i volontari condividono, sono i maggiori punti di forza dell’associazione. Proprio grazie a questa complicità e alla collaborazione con i quattro Comuni in cui il CAV di Lugagnano opera è stato possibile organizzare un ciclo di incontri per festeggiare il decennale e invitare la comunità a riflettere insieme sull’importanza di una cultura a sostegno della vita.

Il primo appuntamento è stata la messa tenutasi nella parrocchia di Lugagnano domenica 17 settembre, alla quale è seguita l’esposizione “Madre Teresa, Vita, spiritualità e messaggio” che ripercorre la vita della Santa e che sabato 7 e domenica 8 ottobre viene riproposta presso il centro commerciale La Grande Mela.

Racconta ancora il presidente: “La mostra è stata realizzata dal Meeting di Rimini, noi l’abbiamo affittata e in occasione della prima esposizione ci ha raggiunti da Roma Marina Ricci, la curatrice. Ci ha riempiti di gioia vedere le persone radunarsi intorno a lei per ascoltarla, incuriosite e rapite dai suoi racconti su Madre Teresa”.

Il 29 settembre si è tenuta anche un’altra iniziativa, questa volta pubblicizzata dal Centro Aiuto Vita di Lugagnano ma organizzata dai CAV di Caldiero, San Bonifacio, Cologna Veneta e Lonigo, ovvero la proiezione del film “Unplanned – La vera storia di Abby Johnson”.

Il prossimo, e ultimo, evento in programma è il concerto, unito a testimonianza, di Debora Vezzani che si tiene giovedì il 5 ottobre al Palapesca di Sommacampagna. “Un appuntamento un po’ diverso dal solito che potrebbe essere un’occasione per incontrare anche i più giovani e invitarli a conoscere la nostra realtà” afferma Pachera.

Quando è nato il Centro aiuto vita di Lugagnano i volontari erano una trentina. Oggi il gruppo è composto da circa quaranta persone, di cui una buona parte è presente dagli albori dell’associazione. “Arrivare a festeggiare il decimo anniversario è la prova che crediamo in ciò per cui si stiamo impegnando” dichiara Pachera.

Alla domanda su quale sia l’augurio per l’associazione per i prossimi dieci anni, il presidente risponde: “Il sogno è che in futuro gruppi come il nostro siano sempre meno necessari, anche se nella realtà purtroppo sappiamo che è molto difficile. Mi auguro però che il Centro Aiuto Vita di Lugagnano possa rimanere sempre carico di vitalità ed entusiasmo come lo è stato fino ad ora”.

Per poi così concludere: “Un’altra speranza che nutro è quella di veder arrivare qualche volto giovane tra le fila dei volontari. Tenendo presente che comunque le nostre porte sono sempre aperte a tutti, in particolare a chi spera di trovare qualche risposta nel nostro gruppo”.