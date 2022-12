Cena di Natale per la redazione del Baco: Un altro anno di servizio per il territorio

“Un altro anno di servizio importante per la nostra comunità, di cui dobbiamo andare tutti orgogliosi”. Con queste parole il direttore del Baco Mario Salvetti ha salutato tutti i volontari della redazione che venerdì 2 dicembre si sono ritrovati per la tradizionale cena di dicembre.

Quest’anno ad ospitare la cena dei 54 volontari della redazione è stato l’accogliente agriturismo El Bacan di Palazzolo, in una calda atmosfera famigliare e natalizia. Una bella serata nel corso della quale si sono potuti gustare i migliori piatti della tradizione culinaria veronese, splendidamente preparati dall’agrichef Michele Bellè.

Ospiti della redazione il sindaco di Sona Gianluigi Mazzi ed il vicesindaco Gianfranco Dalla Valentina, che hanno portato il saluto dell’amministrazione, ringraziando il Baco per la preziosa opera informativa e culturale che viene portava avanti ogni giorno ormai da ventidue anni.

Anche solo qualche numero descrive bene lo sforzo profuso del tutto gratuitamente dai volontari del Baco nel 2022 per raccontare, analizzare e commentare il nostro territorio: sono state 640mila le pagine stampate e 994 gli articoli pubblicati sul sito web e sui canali social Facebook, Instagram, Telegram, Twitter e YouTube. Ogni giorno, tutti i giorni.

Veramente impressionante anche il ritorno da parte dei nostri lettori, basti dire che, parlando solo del mese di novembre, la media di accessi agli articoli è stata superiore alle 3500 letture da ip differenti, undici articoli hanno superato le ventimila letture, uno le cinquantamila e uno le novantamila. Un consenso che ci conferma nella bontà del nostro lavoro.

Nel corso della cena vi è stato anche il saluto di don Giovanni Bendinelli, da qualche giorno nuovo parroco di San Giorgio in Salici, che con il prossimo anno collaborerà con la redazione con un suo spazio di approfondimento sulla rivista.

“Senza informazione non vi è conoscenza e non si può essere buoni cittadini”: questo lo slogan che da sempre contraddistingue la nostra redazione. Nella consapevolezza di svolgere un servizio di grande responsabilità e fondamentale per il territorio. Che proseguirà e crescerà anche il prossimo anno. E quelli successivi.

Nelle foto di Mario Pachera alcuni momenti della serata.