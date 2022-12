Cena di Natale a San Giorgio in Salici per la Lega di Sona

Appuntamento natalizio per la sezione di Sona della Lega, che per giovedì 15 dicembre organizza una cena presso la storica trattoria Belvedere a San Giorgio in Salici.

L’appuntamento, aperto ad iscritti e simpatizzanti, è per le ore 20 ed il costo di partecipazione alla cena è di 30 euro. Gli organizzatori chiedono a chi fosse interessato a partecipare di dare conferma a Edgardo Pesce al numero 3475045693 entro mercoledì sera.

Nella foto il capogruppo della Lega in consiglio comunale a Sona Gaspare Di Stefano.