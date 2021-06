Celebrazioni per l’anniversario del restauro del Cippo Finiletto a Rosolotti di San Giorgio in Salici. Nuove ricerche illuminano quel periodo Risorgimentale

Scade in questi giorni il 155° anniversario della Terza guerra d’indipendenza (1866), che ci riporta la memoria alla “Battaglia di Custoza” del 24 giugno dello stesso anno.

A questa storica battaglia sono legati molti altri scontri armati che si sono svolti nei d’intorni; tra questi c’è anche quello avvenuto in questo angolo del Comune di Sona, Fenilon-Rosolotti, noto come la battaglia della Pernisa o di Santa Lucia.

Il volantino che apre a tutti alla partecipazione alla ricorrenza riassume così l’evento: “L’Associazione Combattenti e Reduci di San Giorgio in Salici in collaborazione con le Associazioni d’Arma di San Giorgio in Salici e il Gruppo storico di Sona invitano sabato 26 giugno alla cerimonia del V anniversario del restauro del Cippo Feniletto”.

Il programma prevede alle ore 15,30 il raduno in località Fenilon–Rosolotti (frazione di San Giorgio in Salici) presso azienda agricola Bortolazzi; alle 16 alzabandiera con onore ai Caduti e deposizione della corona alla presenza di cittadini in uniforme storica, quindi messa celebrata da padre Giampaolo Mortaro e alle 17 intervento delle autorità.

Come abbiamo scritto altre volte, in questo luogo si trova un cippo funerario che porta la data dell’infausto scontro, 24 giugno 1866; inoltre, su di esso troviamo incisi i nomi di quattro ufficiali dell’Imperial Regio Esercito austro-ungarico e un ignoto soldato italiano appartenente al 19° Reggimento di Fanteria della Brigata Brescia, tutti caduti in questo preciso luogo in aperta campagna, confinante con il fiume Tione.

Il passare del tempo e delle generazioni rendono incerti il motivo di tale monumento, ma alcune tracce restano e qualche volta si riesce a trovarle. C’è l’importante testimonianza fotografica di don Gaetano Pivatelli (1832-1900), il parroco di Custoza, primo promotore dell’Ossario, inserita nella sua biografia. In una immagine lui è inginocchiato accanto al monumento benedicente o orante.

Ora si è aggiunta anche la data che certifica l’esistenza di questo manufatto già nel 1877: infatti è stata trovata nell’archivio del Comune di Sona una corrispondenza del nobile Ugo Cavazzocca dei Mazzanti proprietario di questi campi. Questi doveva comunicare fedelmente il resoconto giornaliero durante la campagna della pietosa ricognizione dei resti dei soldati caduti per raccoglierli tutti nel monumento Ossario a Custoza in via di realizzazione (nell’immagine qui sotto).

Egli così scrive al segretario comunale di Sona il 21 febbraio 1877: “Gentilissimo signor Segretario, lo avverto che ho esaminato la guglia del Feniletto e riscontrai la seguente iscrizione: 1 Gustav Ziusa; 2 Egenol Baron Roeder von Diesburg; 3 Iulius Gilek; 4 Emanuel Emminger; 5 un soldato italiano 19 reg. fanteria”. E poi, in un altro passo della stessa lettera, egli scrive: “Lo faccio poi consapevole che quest’oggi nell’escavazione d’un Trombettiere del 19° Reg. Fanteria morto al Feniletto, furono trovati vari pezzi d’argento da itL 1 e 2, nonché un pezzo in oro da lire dieci per il complessivo valore di itL 25, i quali si trovano in mia mano”.

Queste piccole notizie ci aiutano a focalizzare meglio i fatti d’armi avvenuti in quel piccolo tratto di storia risorgimentale che era svanito e tramandarne la conoscenza. Ci aiutano anche a dipanare un incerto segreto, che ci spinge a ipotizzare che sia proprio il trombettiere l’ignoto soldato caduto in quella circostanza. Con ulteriori ricerche storiche forse si arriverà a conoscere il nome del trombettiere del 19° reggimento Fanteria della Brigata Brescia comandata dal Generale della V^ Divisione Giuseppe Sirtori.

Ci verrà in aiuto l’imponente lavoro curato dalla Società di Solferino e S. Martino. E’ stato infatti completato un archivio digitale unico nel suo genere: si tratta di 640 mila nomi di coloro che combatterono nelle Campagne del Risorgimento, dal 1848 al 1870, trascritti, digitalizzati e pubblicati on line. E’ un lavoro eccezionale messo a disposizione di tutti e ci aiuterà a scoprire e ricordare tanti soldati nostri compatrioti.

La “Memoria del Risorgimento” viene sempre tenuta viva fra i Comuni dell’alto Mincio e, proprio il 18 giugno scorso è stato anche siglato un protocollo d’intesa fra i sindaci e gli assessori alla cultura dei Comuni di Castelnuovo del Garda, Curtatone, Goito, Monzambano, Pastrengo, Peschiera del Garda, Ponti sul Mincio, Sommacampagna, Sona, Valeggio sul Mincio, Villafranca di Verona e Volta Mantovana, per il progetto “Paesaggio di Battaglia. Visitare la storia per il riconoscimento, la tutela e la valorizzazione dell’area dell’Alto Mincio interessata dalle campagne militari del 1848, 1859 e 1866”.

La festa per questo anniversario, è stata resa possibile soprattutto dal contributo operoso dei volontari delle varie associazioni d’arma di San Giorgio che mantengono la cura del luogo e provvedono all’organizzazione della cerimonia.

Come sempre un grazie alla famiglia Bortolazzi per la sua disponibilità e alla presenza dei tanti amici che, con la loro presenza, hanno reso il momento conviviale finale ancora più sentito e apprezzato.