Celebrazioni per la Festa della Repubblica a Sona: 2 giugno con il Corpo Bandistico ma senza pubblico

Nonostante le ripartenze ci stiano lentamente portando oltre la pandemia, è ancora necessaria l’attenzione massima per evitare occasioni di assembramenti.

Per questo motivo – e come da indicazioni della Prefettura – anche quest’anno, come lo scorso, le celebrazioni del 2 giugno per la Festa della Repubblica si terranno a Sona senza la consueta cornice di pubblico.

L’evento si tiene alle ore 11 di mercoledì 2 giugno in Piazza della Vittoria a Sona. La partecipazione, limitata ad un rappresentante per ciascuna delle associazioni d’Arma invitate, è stata fatta su invito. Sono previsti interventi delle autorità presenti.

Il Corpo Bandistico renderà solenne con l’Inno d’Italia e musiche risorgimentali questo importante appuntamento nazionale.

“L’evento del 2 giugno è la festa dell’Italia e degli italiani – spiega l’assessore alla cultura Gianmichele Bianco -. Un momento di storia, di cultura di Patria, in cui ci uniamo per ricordare da dove siamo venuti e, sebbene anche quest’anno sia ancora forte la presenza del Covid, vogliamo mostrare sempre più segni di normalità: così in Piazza a Sona ricorderemo questo giorno, con il nostro Corpo Bandistico e le associazioni d’Arma a rappresentarle tutte. Posizioniamo le bandiere fuori dalle case, non sarà solo un segno di ricordo ma anche un segno che ci mostra come stiamo sempre più uscendo da questo terribile periodo. Tutti e tutte assieme, perché così fa un Paese. Viva l’Italia”.