Cava Colombarola: Il Comitato organizza un incontro giovedì a Bussolengo per fare il punto della situazione

Negli scorsi mesi un’altra questione ambientale è tornata a far discutere sul territorio tra Sona e Bussolengo. La ditta Prospero Srl ha presentato alla regione Veneto un progetto per la riapertura della cava Colombara, posizionata in località Girelli. Il progetto prevede di riempire la cava per un periodo di dieci anni con il materiale derivante dagli scavi per i lavori in corso della TAV e del raddoppio della linea ferroviaria Verona-Fortezza.

Contro quel progetto si sono subito schierati i residenti della località posizionata tra Sona e Bussolengo, che hanno presentato alla Regione le loro osservazioni in merito ai problemi che solleva quell’intervento, soprattutto in termini di viabilità e per gli impatti negativi su agricoltura, economia, turismo e beni artistici. Osservazioni che sono state sottoscritte da ben 150 persone.

In quelle osservazioni i residenti indicano che se si desse il via a quel progetto di riempimento, il traffico di camion schizzerebbe a trenta veicoli al giorno, con una circolazione di tre veicoli l’ora, in un contesto viabilistico che i sottoscrittori delle osservazioni inviate in Regione non ritengono tali da permettere il transito in sicurezza dei mezzi. Pesanti, a dire dei residenti, anche le ripercussioni sulle attività agricole ed economiche, tra le quali l’ospitalità turistica, il cicloturismo ed i vari B&B.

Lo scorso agosto si è avuta la notizia che, nel corso di una riunione tenutasi in via telematica alla quale hanno partecipato i componenti della commissione VIA regionale e, per i Comuni di Sona e di Bussolengo l’assessore Roberto Merzi ed il vicesindaco Giovanni Amatia, si è stabilito che quel progetto dovrà sottostare alla procedura di VIA, valutazione di impatto ambientale, che dovrà valutare l’impatto del progetto sul territorio.

Per fare il punto della situazione con la cittadinanza, il Comitato Colombara Monti-Girelli ha organizzato una serata dal titolo “Cava Girelli problematiche ambientali e inquinamento dell’acqua”. L’incontro si tiene giovedì primo dicembre nel teatro parrocchiale di Bussolengo, con inizio alle ore 20.45.

“L’incontro – spiegano dal Comitato – è finalizzato ad informare e sensibilizzare i cittadini sull’annosa questione riguardante il sito denominato “Cava Girelli”. Una ferita che negli anni la natura ha provveduto a rimarginare e che ora si vuole riaprire. Tuteliamo la nostra falda, il nostro futuro”.

Chi volesse mettersi in contatto con il Comitato Colombara Monti-Girelli può chiamare il numero telefonico 3357156771, inviare una mail alla casella di posta elettronica cava.colombara.girelli@gmail.com oppure seguire la pagina Facebook del Comitato.