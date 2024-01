Cattura di cani e gatti randagi e servizi veterinari: Il Comune di Sona versa 1500 euro all’ASL 9

Il servizio d’identificazione e monitoraggio delle colonie feline e di cattura e di prima accoglienza dei cani randagi rinvenuti sul territorio comunale di Sona è di competenza del servizio Veterinario dell’ASL 9 Scaligera.

Per questo motivo il Comune di Sona, con una determina del 15 dicembre scorso a firma del comandante della Polizia Locale Roberto Mori, ha determinato di stanziare 1500 euro come contributo per le prestazioni veterinarie eseguite dall’Aulss 9 Scaligera.

Queste prestazioni comprendono anche il servizio svolto dal canile sanitario dell’ASL 9 Scaligera per i cani catturati sul territorio del Comune di Sona, per il periodo di custodia necessario ad effettuare il trattamento sanitario, nonché per le eventuali cure veterinarie per i cani ed i gatti randagi feriti rinvenuti sempre sul territorio comunale.