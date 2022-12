Castelnuovo: Venerdì un concerto per la pace in Ucraina, attraverso la scoperta di musiche e tradizioni

Tra le numerose proposte culturali di questo periodo di Natale il Comune di Castelnuovo del Garda promuove un concerto che è anche un’importante occasione di beneficenza.

Grazie all’associazione di volontariato “Comunità dei giovani. Oltre il confine”, che ha organizzato l’evento, venerdì 16 dicembre la sala civica in via Castello 19 a Castelnuovo del Garda ospiterà infatti il concerto “Per la pace in Ucraina attraverso la sua cultura e le sue tradizioni” di un trio ucraino in tour per l’Italia.

Il concerto, che ha inizio alle ore 20,30, sarà una preziosa occasione per conoscere cultura e tradizioni di un Paese attraverso la sua musica ed i suoi strumenti tradizionali, come la bandura (nella foto). L’ingresso è libero.