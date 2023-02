Castelnuovo: Sabato viene presentato il Centro Sollievo per persone con diagnosi di Alzheimer e Demenza cognitiva

Sabato 25 febbraio alle ore 10.30 nella sala civica in piazza della Libertà del Comune di Castelnuovo del Garda viene presentato il Centro Sollievo per persone con diagnosi di Alzheimer e Demenza cognitiva.

I Centri Sollievo sono luoghi nei quali volontari preparati e formati accolgono, per qualche ora alla settimana, le persone con decadimento cognitivo in fase lieve.

In questi luoghi si svolgono attività specifiche, adeguate e mirate rispetto alle esigenze delle persone coinvolte e al loro livello di abilità residue, con la supervisione di professionisti esperti.

Il progetto, oltre a dare al malato occasione di socializzazione e stimolo per le abilità residue, permette alle famiglie di usufruire di spazi temporali propri, alleggerendo, quindi, il carico assistenziale favorendo la disponibilità nel mantenere a domicilio il congiunto.

Per tale motivo il “Progetto Sollievo” ha particolare rilevanza in quanto riduce e allontana l’istituzionalizzazione della persona offrendo alla famiglia anche un supporto emotivo in una logica di prevenzione e di presa in carico dei bisogni emergenti, con conseguente contenimento dei costi destinati a divenire molto onerosi.

Il Centro Sollievo di Castelnuovo si aggiunge agli altri presenti nel territorio dell’Ulss Scaligera 9 nell’ambito del “Progetto Sollievo” della Regione Veneto.

L’accesso al servizio, che sarà attivo per i Comuni del Basso Lago avviene tramite il medico di base.