Mercoledì 25 novembre, alle ore 20, la panchina rossa di piazza degli Alpini tornerà davanti al municipio di Castelnuovo del Garda con una dedica che riporta alla ferita più dolorosa vissuta dalla comunità nel 2025. Porterà il nome di Jessica Custodia de Lima Stappazzollo (nella foto), la giovane donna di origini brasiliane uccisa a coltellate nell’ottobre dello scorso anno.

Per quel delitto venne fermato l’ex compagno, Douglas Reis Pedroso. La tragedia aveva profondamente scosso il paese, che il 30 ottobre 2025 si era ritrovato proprio davanti al municipio per ricordare Jessica e manifestare il proprio rifiuto della violenza sulle donne. Il Comune aveva poi proclamato il lutto cittadino in occasione delle esequie dell’8 novembre.

La panchina era stata temporaneamente rimossa durante i lavori di riqualificazione della piazza. Il suo riposizionamento, nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, assume così un significato che va oltre il recupero di un arredo urbano: custodire il ricordo di Jessica in uno spazio pubblico e richiamare ogni giorno alla responsabilità di riconoscere e contrastare la violenza, anche quando si manifesta attraverso il controllo e la sopraffazione.

La serata del 25 novembre proseguirà alle 20.30, nella sala civica XI aprile 1848, con l’incontro L’arte di essere donna. L’anima femminile tra arte e parole. La scrittrice Alessia De Togni e l’artista ceramista Anna Manako costruiranno un dialogo fra letteratura e scultura, utilizzando racconti e opere per parlare dell’identità femminile, delle radici culturali, della solidarietà fra donne e della possibilità di ricominciare dopo la violenza.

Nel percorso proposto dalle due artiste troveranno spazio anche le storie delle lavandaie e dei legami di solidarietà femminile, accanto alle esperienze segnate dalla violenza fisica e psicologica. L’attenzione sarà rivolta anche a quelle ferite che non lasciano segni immediatamente visibili, ma possono privare una persona della libertà e della fiducia in sé stessa. Al termine dell’incontro sono previsti un confronto con il pubblico, il firmacopie e l’esposizione delle opere in ceramica.

Il programma di sensibilizzazione proseguirà sabato 28 novembre con la sesta edizione del Cammino in Rosso, iniziativa sul lago di Garda a bordo della motonave Andromeda. L’obiettivo è coinvolgere più comunità gardesane in una giornata di partecipazione, testimonianze e riflessioni sulla violenza contro le donne.

Sono previsti quattro punti d’incontro, con parcheggi gratuiti: Torri del Benaco alle 9.30, Gargnano alle ore 10, Castelletto di Brenzone alle 10.30 e Malcesine alle ore 11. Alle ore 12, a Castelletto di Brenzone, si terrà un momento dedicato agli interventi e alle testimonianze, seguito da un appuntamento conviviale con polenta carbonera. Il rientro in motonave è previsto alle ore 14. L’iniziativa sarà accessibile anche in Lingua dei segni italiana (LIS). È proposta una liberalità di 10 euro a persona, a sostegno delle associazioni impegnate contro la violenza sulle donne, con prenotazione entro il 25 novembre attraverso il codice QR presente nella locandina dell’evento.

Domenica 29 novembre, alle ore 12, l’attenzione si sposterà invece su chi offre ascolto e assistenza concreta. Telefono Rosa Verona aprirà le porte della propria sede di Castelnuovo, in piazza della Libertà, sopra la biblioteca, per un aperitivo aperto alla cittadinanza. Sarà un’occasione per conoscere le attività dell’associazione e il suo lavoro a sostegno delle donne che affrontano situazioni di abuso. Il Baco aveva già raccontato nel 2025 l’attivazione dello sportello di ascolto sul territorio grazie alla collaborazione con il Comune.

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Silvia Fiorio, vicesindaca e assessora alle Pari opportunità di Castelnuovo del Garda, lega le diverse iniziative a un impegno che non può esaurirsi nella celebrazione di una data: “Il 25 novembre non dev’essere soltanto una ricorrenza sul calendario, ma un’occasione per rinnovare, come comunità, il nostro impegno concreto contro ogni forma di violenza sulle donne”. E conclude con un richiamo alla responsabilità di tutti: “È importante che ciascuno faccia la propria parte affinché nessuna donna si senta sola”.

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