Castelnuovo: Buon compleanno “Casa di mamma”, mercoledì si festeggia un importante servizio del Comune

Mercoledì otto marzo compie due anni Casa di mamma, il servizio messo a disposizione delle neo mamme dal Comune di Castelnuovo.

All’interno di un accogliente appartamento si trovano un’ostetrica, un’educatrice ed una psicologa che accompagnano le madri dal dopo parto fino al primo anno di vita del bambino.

Durante questi due anni è diventato un punto di riferimento e di incontro per le madri per confrontarsi tra loro oltre a ricevere aiuto e consulenze qualificate. Per tutte le mamme che non hanno il supporto di una rete familiare, ma non solo, è prezioso potersi confrontare e ricevere consigli su allattamento, nutrizione, cura del bambino e di sé stesse.

Mercoledì 8 marzo alle ore 15 Casa di Mamma vuole, quindi festeggiare con tutta la cittadinanza il suo compleanno. Dopo i saluti istituzionali ed alcune testimonianze sono previste attività per mamme, papà e bambini. Poi, aperitivo per tutti.