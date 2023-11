Caselle di Sommacampagna: Il Comune rivoluziona completamente la viabilità

Il Comune di Sommacampagna organizza, giovedì 9 novembre alle 20.45 all’Auditorium “Mirella Urbani”, una serata informativa sulle modifiche temporanee alla viabilità, necessarie alla realizzazione e al completamento delle nuove infrastrutture stradali che cambiano il volto della viabilità di Caselle.

A condurre l’incontro, saranno il sindaco Fabrizio Bertolaso e il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Giandomenico Allegri, con la presenza del comandante della polizia municipale Marco Borrelli.

Nel corso della serata verrà presentato il completamento dei lavori di strada Canova, compreso il rifacimento di tutti i sottoservizi, per la realizzazione di una carreggiata ampia 7 metri, con pista ciclabile a lato, che consentirà il passaggio del traffico veicolare a est del paese.

Contemporaneamente, verrà realizzata nelle prossime settimane la nuova rotatoria in fondo a via Verona. Nell’insieme, le due opere garantiranno lo spostamento del transito dei veicoli dal centro della località, dove i residenti con affaccio sulla strada hanno convissuto fino ad ora con il passaggio delle auto a raso delle case.

L’ultimazione degli interventi, per la quale si è dovuta attendere la chiusura della stagione irrigua stante il passaggio di diversi canali importanti, comporterà il divieto di circolazione dalle 21 alle 6 nei giorni 14, 15 e 16 novembre, in ambo i sensi di marcia del tratto di via Verona in prossimità del confine con il Comune di Verona, e nei giorni 18, 19 e 20 dicembre limitatamente alla corsia in direzione Sommacampagna. In quei giorni il traffico sarà deviato su via Trieste e via Macaccara.

Altra opera in fase di completamento, in base delle condizioni meteo, è via Ciro Ferrari che si innesta nella nuova rotatoria su via Verona, creando una significativa alternativa di percorrenza a quest’ultima strada, caratterizzata negli anni dall’installazione di numerosi dossi per rallentare la velocità delle automobili di passaggio.

Una rivisitazione della viabilità che darà nuovo respiro alla frazione di Caselle, come spiega il sindaco Fabrizio Bertolaso: “Un cambiamento epocale che allevia il passaggio del traffico soprattutto su via Verona e il quartiere di Caselle sud, allontanandolo verso l’autostrada, comportando un miglioramento della qualità della vita per chi abita sulla via urbana fino a questo momento più trafficata del Comune”.

La rotatoria di via Molinara.

A completamento di una viabilità di Caselle che risulterà totalmente rivista e ottimizzata, durante l’incontro pubblico verrà illustrata l’attesa variante di via dell’Artigianato che prevede sette fasi di variazione della viabilità allo scopo di escludere la chiusura della strada per l’intera durata dei lavori.

L’intervento viabilistico, frutto dell’accordo territoriale tra il Comune di Sommacampagna, l’aeroporto Catullo e la Provincia di Verona, ha un costo di 2,7 milioni di euro. Se l’obiettivo prioritario è senz’altro la messa in sicurezza della strada e, al tempo stesso, l’amministrazione ha cercato una soluzione che collegasse, in modo sicuro anche con una pista ciclabile, l’abitato e la zona industriale di Caselle, dando anche ai pullman del servizio AMT la possibilità transitare e di servire la parte produttiva della frazione.

Un intervento, complesso tecnicamente, economicamente e per il numero di attori coinvolti, ma determinante per orientare i veicoli in transito da via Verona, e quindi da Caselle, verso l’ingresso della tangenziale dell’aeroporto.

Un importante risultato per il territorio, che risolve un problema storico per la frazione di Caselle, che ha attraversato i decenni delle amministrazioni che si sono succedute a Sommacampagna, come evidenzia l’assessore ai lavori pubblici Giandomenico Allegri: “Abbiamo recepito il Piano degli Interventi studiato dai tecnici per migliorare la viabilità di Caselle e portare a completamento queste opere è un risultato di importanza fondamentale per il nostro mandato amministrativo. Se ci sono strade alternative, si offre la possibilità di scegliere e ora questa possibilità esiste, nonostante le difficoltà arrecate dalla pandemia e da una burocrazia che richiede sforzi enormi”.

La variante di via dell’Artigianato.

In ultima analisi, verrà avviata la realizzazione della nuova rotatoria all’incrocio tra la Strada Provinciale 26/A e strada Molinara Vecchia, un’opera pubblica rilevante per la messa in sicurezza di uno degli incroci più pericoli del territorio, teatro in passato di numerosi incidenti.

L’importo dei lavori, pari a 370mila euro, sarà finanziato per l’80% dai contributi ricevuti dal Comune di Sommacampagna per la partecipazione ad un bando indetto dalla Provincia di Verona. I lavori partiranno entro la fine dell’anno.

“Sarà inevitabile qualche disagio dovuto ad un po’ di coda che si creerà per i lavori. Chiediamo un po’ di pazienza in funzione di veder realizzata anche questa opera fondamentale per la sicurezza dei tantissimi che, quotidianamente, transitano in questa zona”, conclude Allegri.