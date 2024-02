A causa dei lavori per la realizzazione della rotatoria C su via Verona/via Sommacampagna, il ramo di svincolo in entrata alla Tangenziale Sud per chi proviene da Caselle di Sommacampagna è chiuso dalle 8 di oggi e rimarrà chiuso fino alle ore 8 di giovedì prossimo 22 febbraio.

L’ingresso in Tangenziale è comunque garantito secondo lo schema di viabilità alternativa indicato nell’immagine qui sotto.