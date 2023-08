Caselle: da mercoledì al via la tradizionale sagra parrocchiale di San Luigi

Dal 2 all’8 agosto a Caselle di Sommacampagna, negli spazi adiacenti alla chiesa, si tiene la tradizionale sagra parrocchiale.

Come ogni anno, l’evento sarà caratterizzato da una buona cucina ricca di favolose proposte, con gli stand gastronomici che apriranno da venerdì 4 agosto alle ore 19, ed ogni serata sarà accompagnata da ottima musica e da intrattenimenti.

Gli eventi previsti sono molti, questo il programma, giorno per giorno. Mercoledì 2 agosto alle ore 20.30 si parte con la Santa messa del Triduo per tutti i volontari della sagra e giovedì 3 agosto alle ore 21 si prosegue al parco Centro Sociale con lo spettacolo teatrale “Te rangito…o feto da solo?” offerto dall’amministrazione comunale. Al termine dello spettacolo si tiene la serata promozione pesca a tavola.

Venerdì 4 ci sarà l’apertura degli stand gastronomici, ma prima, alle ore 17.30, Il Circolo delle Penelopi organizza un incontro a base di ricami, lavori a maglia o all’uncinetto. Alle ore 21 nel parco Centro Sociale serata musicale Pop Rock Dance anni 70/80 con il gruppo Monica e i New Mas, mentre alle 21.30 dalla Chiesa, dopo la preghiera, ci sarà la partenza del pellegrinaggio a piedi per il Santuario della Madonna della Corona.

Sabato 5 agosto, alla mattina alle ore 9 santa messa al Santuario della Madonna della Corona, mentre alla sera alle ore 21, sempre nel parco Centro Sociale, serata danzante con l’orchestra Selena Valle.

Domenica 6 agosto, si inizia alle ore 10 con la messa solenne che per l’occasione si tiene al parco Centro Sociale, segue un’aperisagra con la presenza delle associazioni del paese. La giornata si conclude, sempre al parco, alle ore 21.30 con la musica di Walter Master Jay e la serata Space Master Dance Radio Show.

Lunedì 7 serata Afro con DJ Yano Bambule y La Percussion alle ore 21.30 al parco Centro Sociale, mentre martedì 8 agosto alle ore 14.30 ci sarà la partenza della corsa ciclistica 28° Gran Premio San Luigi. Alle ore 21 serata danzante con l’Orchestra Ornella Nicolini e, per il gran finale, alle ore 23.50 ci sarà lo spettacolo pirotecnico accompagnato dal suono delle campane, grazie al contributo dell’amministrazione comunale.

Inoltre, nei giorni di sabato, domenica e lunedì saranno esposte auto e moto storiche con particolare attenzione per le Fiat 500. Durante tutto il periodo della sagra saranno vendute torte da parte del Comitato Aiutiamoli a vivere e dall’inizio alla fine della manifestazione saranno operativi il Luna Park e la pesca di beneficenza.

Gli organizzatori della sagra hanno previsto ampi parcheggi per tutti presso la società sportiva Paradiso (maneggio) ed in via Villa, mentre per le persone disabili è prevista la possibilità di parcheggiare presso la Baita degli Alpini.