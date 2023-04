Caselle: “Canta e cammina”, sabato la rassegna corale per festeggiare i 30 anni del coro parrocchiale Raggi di Sol

Sant’Agostino diceva “Chi canta prega due volte” ed è questo sicuramente il motto che guida tutti i cori parrocchiali che animano le funzioni ecclesiastiche.

Così è anche per il coro giovani Raggi di Sol della parrocchia S.S. Redentore di Caselle, che festeggia sabato 29 aprile alle 20.45 l’importante e significativo traguardo dei trent’anni di servizio con la rassegna corale “Canta e cammina” presso l’Auditorium Mirella Urbani a Caselle, in via Scuole 49. L’evento prevede inoltre la presenza dei cori “Incanto di stelle” di Santa Maria in Stelle e “Madonna del popolo” di Villafranca.