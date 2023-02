Carnevale di Lugagnano: Al via con le elezioni di domenica una stagione ricca di eventi

Torna il carnevale di Lugagnano, uno dei più importanti della provincia, con un calendario ricco di appuntamenti ed eventi tutti da vivere.

Si parte domenica 5 febbraio con le elezioni del nuovo Tzigano e della sua Tzigana. Si tratta di elezioni particolarmente importanti in quanto le urne decreteranno il 40esimo Tzigano della storia della maschera di Lugagnano.

Si potrà votare dalle ore 8.30 alle ore 12.30 in piazzetta Battaglione Alpini, che per l’occasione si riempirà – come da tradizione – dei colori e dei suoni del carnevale. I candidati sono di assoluta eccellenza in quanto a presentarsi al voto sono tutte coppie che già hanno impugnato lo scettro di Tzigano di Lugagnano. Per la lista n. 1 Giancarlo “Charly” Giacomelli con Lucia Fila, lista n. 2 Candido “Spagna” Spagnolo con Paola Bonomi, lista n. 3 Marco “El Mode” Modena con Mara Spagnolo, lista n. 4 Giancarlo “El Bustri” Parolini con Sonia Cordioli e lista n. 5 Diego “El Tacolon” Zanolli con Barbara Bertagnoli.

Il calendario prosegue poi venerdì 10 febbraio con la cerimonia di investitura del 40esimo Tzigano dalle ore 20 presso il palatenda di largo Weiler.

Mercoledì 8 marzo è il turno della Festa della Donna, che si tiene dalle ore 20 sempre presso il palatenda di largo Weiler.

Venerdì 17 marzo prende finalmente il via a Lugagnano il lungo e ricco fine settimana tutto dedicato al carnevale con la cena di gala con la partecipazione di autorità civili, religiose e carnevalesche nel palatenda di largo Weiler. Sabato 18 marzo festa in maschera con cena a buffet e domenica 19 marzo grande sfilata per le vie della frazione a partire dalle ore 14.