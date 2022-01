Carenza di medici di base: Un problema complesso che sta creando molti disagi ai cittadini

La carenza di medici di base, che si concretizza anche nella difficoltà di sostituzione nei casi di pensionamento, è un problema di rilievo nazionale, con cui ci troviamo a fare i conti pure nel nostro territorio. Un problema molto articolato, la cui soluzione non è né semplice né immediata.

In questo articolo, ne abbiamo parlato con Gianluigi Mazzi, presidente della Conferenza dei sindaci dell’Ulss 9 oltre che primo cittadino di Sona, e con Pietro Girardi, direttore generale dell’Ulss 9. Prima di arrivare alle loro dichiarazioni, che fotografano i contorni di una situazione molto complessa, ricostruiamo come il problema si è manifestato nel nostro territorio negli ultimi anni.

L’allarme era scattato nell’autunno del 2019, quando il dottor Gaspare Di Stefano e la dottoressa Alessia Massarutto avevano comunicato al Comune la decisione di rescindere, rispettivamente nel gennaio e nel marzo dell’anno successivo, il contratto di locazione dell’ambulatorio di San Giorgio in Salici: il primo sarebbe andato in pensione, la seconda avrebbe continuato ad esercitare solo a Sona.

Il rischio concreto era che la frazione restasse senza medico di base, situazione poi risolta grazie all’arrivo della dottoressa Antonietta Pellone, che ha però recentemente comunicato al Comune la decisione di lasciare, per motivi personali, l’ambulatorio di via Don Castello.

A fine 2019 pure la comunità di Palazzolo si è trovata alle prese con la preoccupazione di trovarsi a breve con un ambulatorio vuoto, cosa che si è poi verificata e perdura tuttora: dopo che il dottor Ivo Pierobon era andato in pensione e la dottoressa Marina Bar aveva deciso di ricevere i pazienti solo a Lugagnano, i medici della frazione erano passati da quattro a due, cioè il dottor Gaspare Di Stefano e la dottoressa Grazia Lombardo; quest’ultima, con la prospettiva del pensionamento del dottor Di Stefano, avrebbe però dovuto accollarsi da sola tutte le spese dell’ambulatorio di via Gatta, motivo per cui aveva deciso di continuare a esercitare solo a Sona.

Veniamo quindi ai fatti più recenti: alla fine del 2021, qualche preoccupazione era sorta a Lugagnano per il pensionamento del dottor Francesco Paolo Schiera, previsto a partire del primo gennaio 2022.

Il problema della sostituzione è comunque stato risolto nei primi giorni dell’anno nuovo, con il conferimento dell’incarico alla dottoressa Tissjana Bejko. “La nuova dottoressa, che opererà in via Pelacane, subentrerà in sostituzione del dottor Schiera, ma questo non vuol dire che prenderà in carico automaticamente tutti i pazienti”, spiega il sindaco Mazzi.

Il passaggio infatti non è immediato: occorre presentare domanda al link https://www.aulss9.veneto.it/index.cfm?action=mys.page&content_id=212. È inoltre possibile scrivere una e-mail a dsbbussolengo@aulss9.veneto.it, allegando un documento d’identità e chiedendo di essere inseriti come pazienti della dottoressa.

“In genere, quando un medico va in pensione lo comunica ai pazienti con poco preavviso – continua Mazzi – e questo crea un allarmismo che ricade sul sindaco, il quale però non ha alcuna possibilità di intervento se non quella di segnalare il problema della sostituzione all’Ulss. Mi auguro che l’agitazione sollevata dalla notizia del pensionamento del dottor Schiera rientri il prima possibile, e colgo l’occasione per ribadire che un sindaco può solo fare un’azione di sensibilizzazione, ma non può portare un medico in un posto se non ce n’è uno disponibile”.

In relazione al problema generale, poi, Mazzi sottolinea: “La situazione dei medici di famiglia evidenzia una carenza di pianificazione e programmazione, non solo a livello regionale, ma anche a livello nazionale: nel tempo è mancata infatti una condivisione che tenesse in considerazione il rapporto fra le prospettive di pensionamento e i posti disponibili per il percorso universitario. C’è poi il problema che l’indirizzo della medicina di base, come avviene anche per quello infermieristico, suscita meno interesse rispetto ad altre specializzazioni. E la situazione pandemica ha aggravato il problema, poiché ha chiaramente aumentato il carico di lavoro. Oggi, inoltre, diversi medici preferiscono lavorare nelle Usca (Unità Speciali di Continuità Assistenziale, NdR) organizzazioni nate per l’assistenza domiciliare di persone allettate positive al Covid, un’attività questa che garantisce un introito maggiore rispetto a quella ambulatoriale della medicina di famiglia. Occorrerebbe quindi equiparare in termini di compenso le due tipologie di incarichi o trovare comunque un modo per valorizzare i medici di base”.

Nel trattare la problematica che interessa la medicina generale Mazzi ci tiene però anche a ricordare quanto stanno facendo i medici di famiglia in questo periodo: “Vanno davvero ringraziati perché stanno facendo il triplo del lavoro, anche per dare ai pazienti un po’ di serenità in questa situazione complessa”.

Anche il direttore generale dell’Ulss 9 Girardi evidenzia come il problema che interessa la medicina generale sia molto articolato, e sia legato ad una carenza di programmazione nel tempo ma anche a scelte individuali: “Nella scelta di dove andare a esercitare – afferma – entrano in gioco variabili legate a preferenze e comodità. Sono in genere privilegiati i grandi centri urbani e la vicinanza a casa”, e questo fa sì che vi siano diverse aree che rischiano di rimanere scoperte nel momento in cui vi è un pensionamento.

Quale può essere quindi la soluzione? Come si diceva, si tratta di una problematica complessa. Girardi è comunque convinto che occorra cambiare il modello organizzativo.

Potrebbero esserci due opzioni: la prima è che i medici di base diventino dipendenti dell’Ulss a 38 ore settimanali (mentre adesso l’obbligo contrattuale per un massimalista è di 18), e in tal caso eserciterebbero quindi negli edifici dell’Ulss, la seconda è che diventino liberi professionisti senza più un orario prestabilito, scelti dai pazienti in funzione di quello che offrono, opzione questa che potrebbe ovviamente comportare una mobilità dell’utenza.