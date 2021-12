Canova di Sona: Scomparso a 91 anni Gilio Girelli. Fu assessore del Comune di Sona

Un nuovo lutto colpisce il nostro territorio in questi giorni. Ieri è scomparso all’età di 91 anni Gilio Girelli.

Girelli fu nominato assessore comunale in rappresentanza del capoluogo per il partito della Democrazia Cristiana nel mandato amministrativo 1965-1970 e consigliere in quello successivo, entrambi con il sindaco Carlo Scattolini.

Dopo il matrimonio, era andato ad abitare alla Canova di Sona, contrada che all’interno del gruppo consigliare di maggioranza otteneva sempre un posto nella lista elettorale amministrativa locale.

Da assessore ricevette la delega per i problemi del settore agricolo, del quale faceva parte. Era, infatti, coltivatore diretto ed allevatore e, inoltre, esercitava la professione di raccoglitore di latte per conto della Centrale Veronese (della quale fu anche Consigliere di Amministrazione), affiliata al Consorzio Provinciale Produttori Latte di Verona.

Durante i mandati nei quali bene operò in qualità di amministratore, il capoluogo vide la realizzazione del primo campo di calcio e della scuola media. Inoltre, in quegli anni il Comune acquistò l’ex Preventorio Antitubercolare, Villa Trevisani, dove ha ora sede la scuola materna.

I funerali si tengono sabato 18 dicembre alle ore 10.30 presso la chiesa parrocchiale di Lugagnano. Ai famigliari vadano le condoglianze del Baco da Seta.