Campo scuola Alpino dal 14 al 16 giugno a Ferrara di Monte Baldo: Aperte le iscrizioni per ragazze e ragazzi dai 9 e i 17 anni

Il pensiero positivo, lo spirito di iniziativa e un po’ di sana follia immaginativa, rivolti al bene comune, sono il sale della vita. Sono la base della costruzione di progettualità sociale che induce stimoli positivi nella comunità, che genera esempi positivi a cui ispirarsi, che “smonta” comportamenti un po’ stereotipati condizionati dalla virtualità edulcorata del mondo Social, che combatte l’assuefazione al abbiamo sempre fatto così che condiziona e limita la circolazione delle idee.

Di questo pensiero laterale positivo ne sono piuttosto consapevoli e soprattutto ne sono portavoce e promotori giovani Alpini (e non solo) Veronesi che si mettono in gioco per creare iniziative di ampio respiro per stimolare aggregazione, coesione, cultura del vivere assieme, disciplina nelle relazioni e avvicinamento ai valori della Protezione Civile del Volontariato.

Abbiamo il piacere di incontrare l’Alpino Matteo Pizzini, nostro concittadino sonese, che in, qualità di Vice Capo Zona del raggruppamento Zona Mincio della sezione Alpini di Verona, si spende con entusiasmo nel creare iniziative che sposano appieno i valori positivi sin qui espressi. Tra le tante, una di queste, prenderà forma dal 14 al 16 giugno. Sarà un vero Campo Scuola Alpino di cui a breve parleremo. Il Baco da Seta sarà media partner.

Il raggruppamento della Zona Mincio unisce operativamente e geograficamente (dati 2022) 22 Gruppi locali per un totale di 1816 Alpini, 835 aggregati che comprendono gli amici degli Alpini e gli aggregati non amici che, nel tempo, se hanno piacere e per meriti sul campo, possono diventare soci ANA aggregati.

“Siamo al quinto anno di attività del nostro gruppo promotore che si impegna nel portare avanti iniziative di vario genere rivolte alla promozione dei valori fondanti del vivere civile – ci racconta Matteo –. L’attività dei primi quattro anni si è svolta presso il Gruppo Alpini Palazzolo che, assieme agli altri gruppi del Comune di Sona, hanno supportato nel tempo la nostra progettualità. La cosa è talmente piaciuta che è stata portata anche all’attenzione della Zona Mincio. L’anno scorso, con nostro grande piacere, i gruppi alpini di Rivalta sul Mincio e Monzambano hanno replicato l’iniziativa nel loro territorio di competenza”.

“Quest’anno, il nostro gruppo – prosegue Matteo – alza l’asticella: da iniziative di un giorno passiamo ad un programma articolato su tre giorni. L’attività di quest’anno si svolgerà dal 14 al 16 giugno presso il rifugio Merlini a Ferrara di Monte Baldo. È una struttura ANA Nazionale attualmente gestita dal Gruppo Alpini del quartiere San Zeno di Verona. Il trasferimento al rifugio avverrà tramite pullman con partenza dalla baita di Palazzolo. L’idea iniziale era di tenere l’iniziativa a San Giorgio in Salici, ma avremo bisogno di una struttura che garantisca servizi e accoglienza. Per cui abbiamo optato per il rifugio sul Baldo”.

Il programma della tre giorni è molto ricco ed interessante. Il sabato sera, grazie anche alla partecipazione della sezione di Palazzolo dell’Associazione Nazionale Combattenti e reduci, si terrà un momento storico e culturale molto coinvolgente in cui si parlerà dei Ragazzi del ’99 che, nemmeno maggiorenni, vennero arruolati alle armi nel corso della Prima Guerra Mondiale. Il tutto in preparazione alla giornata successiva che prevede la partecipazione alla cerimonia al Sacrario del Baldo.

“Le giornate saranno scandite da impegni programmati che hanno lo scopo di stimolare i nostri ragazzi a lavorare assieme, a conoscere cose nuove e a sperimentare – prosegue nel racconto Matteo -. Immancabile l’adunata con l’alza bandiera mattutina. Le attività saranno cadenzate, nel corso della giornata, in modo da dare il senso compiuto all’impegno personale, a quello condiviso nella squadra di appartenenza, ai risultati che si raggiungono assieme”.

“Ci saranno alcune attività molto coinvolgenti e interessanti come ad esempio la lezione di astrologia che sarà tenuta dall’Associazione Empiricamente di Castel d’Azzano. Grazie poi al supporto dell’associazione Orient Express porteremo i ragazzi sui sentieri della montagna facendo vivere loro la natura e sperimentando l’orienteering con l’uso di bussole o altro. Con degli obiettivi da raggiungere legati ad una sorta di caccia al tesoro. Ci sarà spazio – continua Matteo nel racconto – anche per momenti di formazione, garantiti dalla Protezione Civile locale, legati alla gestione e alla prevenzione degli incendi in montagna. Non mancherà lo sport con momenti di formazione su autodifesa e giochi di lotta olimpica gestiti dall’Associazione Nippon Club Karate di Palazzolo”.

Nel dettagliare le attività ci fermiamo qui, per lasciare giusto spazio anche alle sorprese che ci saranno durante le tre giornate. “Il nostro obiettivo principe – conclude Matteo – è la cooperazione tra i gruppi Alpini del nostro Comune estesa a tutte le organizzazioni che danno il loro contributo all’evento. Se vogliamo insegnare ai ragazzi la cooperazione la dobbiamo prima vivere noi e poi trasmetterla nei fatti. Tengo a rimarcare fortemente che molti dei volontari che si presteranno non saranno Alpini. Saremo circa venti di cui una buona metà sono Aggregati. Tra di loro anche donne. Ad esempio il gruppo cucina sarà formato esclusivamente da aggregati. Forse aggregati non è termine corretto, anche se una identificazione nel movimento alpino va chiaramente data loro: sono persone che condividono i valori dell’alpinità”.

Il gruppo cucina avrà il battesimo del fuoco sabato 4 maggio a cena presso la Baita Alpini di Palazzolo dove, la loro arte culinaria, verrà messa al servizio di una serata di raccolta fondi per sostenere il progetto. In quella occasione verranno forniti anche maggiori dettagli sull’evento e sugli accorgimenti che ragazzi e famiglie dovranno adottare tipo equipaggiamento o altro.

Le iscrizioni al Campo Scuola Alpino sono aperte e possono essere effettuate telefonicamente contattando i seguenti riferimenti: Stefano Speri – 348 91238624, Matteo Pizzini – 333 3721108 e Gianni Chiavenato – 348 2631303.

Il costo di adesione è di 50 euro a ragazzo, ridotto a 40 euro per fratello o sorella. L’adesione è riservata a ragazzi tra i 9 e i 17 anni di età. Si privilegerà la partecipazione di ragazzi residenti del Comune di Sona con apertura anche all’esterno fino al raggiungimento del tetto massimo di 50 posti disponibili.

C’è sempre poi un attivissimo Gruppo Giovani Alpini della sezione di Verona, di cui Matteo è segretario, che sta facendo cose molto interessanti sullo stesso filone della promozione della cultura solidale del progetto di cui via abbiamo parlato. Ma avremo magari occasione di parlarne in un’altra intervista.

Prendo il là dalla narrazione di questo bellissimo evento per esprimere, da Alpino, una considerazione finale personale che vuole anche essere però, nello stesso tempo, una desiderata: che gli Alpini sappiano cogliere, e fare propria, la necessità di ampliare la visione stereotipata che i Gruppi Alpini, le loro baite e i loro momenti di aggregazione, siano esclusività di chi ha fatto la naja negli Alpini.

Serve un pensiero che si differenzia da visioni chiuse e che sono ormai stantìe. I progetti umani e sociali grandi o piccoli che siano da sempre, nella storia, si nutrono di aperture e non di chiusure di pensiero. C’è bisogno di più mani e più menti possibili affinché le iniziative per il bene comune nascano, vivano, si modellino ai tempi e che si rigenerino nel tempo. La buona volontà, il senso di appartenenza, la maestria nel fare le cose, la disponibilità, l’affettività e l’umanità non sono caratteristiche uniche di chi porta il cappello da Alpino.

Gli Alpini cosa vogliono per il loro futuro? Che dopo di loro le baite tirino giù la saracinesca e che vada disperso un patrimonio storico, umano e culturale che ha più di 100 anni? La naja negli alpini è finita da tanti anni, la buona volontà si incontra ogni giorno in tante persone che non necessariamente portano o hanno portato il cappello con la penna sulla testa, il senso di appartenenza si forgia nel tempo dando spazio di espressione e di operosità a chi si mette a disposizione, garantendo loro riconoscenza. Vanno valorizzati i valori umani, non solo i simboli.