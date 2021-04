Campane e conigli in feltro home made per finanziare la materna di Palazzolo

Ascolta questo articolo

Quest’anno una bellissima iniziativa ha colorato la Pasqua delle famiglie di Palazzolo (e non solo): sono stati più di 400 i coniglietti di feltro e le campane di pannolenci che le mamme della materna Cav. Girelli di Palazzolo sono riuscite a vendere per raccogliere fondi per la scuola. L’obiettivo infatti è quello di comprare nuovi giochi per i bimbi che frequentano l’Istituto, attraverso un’iniziativa di autosostentamento che vuole tener vivo lo spirito di unione nel paese.

L’idea è nata infatti dalle mamme dei bimbi più piccoli di Palazzolo durante le passate vacanze di Natale: un periodo difficile per tutti che, forse quasi come oggi, ha costretto tutti a fare i conti con le restrizioni causa Covid.

Considerata l’impossibilità di allestire la tradizionale vendita delle torte fuori dalla scuola, i genitori non hanno voluto rinunciare ad una soluzione alternativa: delle decorazioni a forma di campana o di coniglietto da appendere in casa in occasione della Pasqua imminente.

Così, dai prototipi con materiale di feltro e pannolenci ai conteggi centellinati per rientrare nelle spese del materiale, il gruppo, composto da cinque mamme, ha cominciato ad attaccare locandine nei negozi e negli esercizi commerciali vicini.

Già a partire da febbraio sono arrivate le prime prenotazioni, mentre il 13 e il 14 marzo le creazioni home made sono state vendute fuori dalla chiesa parrocchiale. Da 160 pezzi inizialmente realizzati, anche con un pizzico di titubanza, sono stati invece venduti con inaspettato successo più di 400 decorazioni totali.

Le campane pasquali sono arrivate anche a Sona, Lugagnano e oltre confine, a Bussolengo e Sommacampagna. I genitori hanno infine omaggiato i principali negozi di Palazzolo che hanno aiutato nell’esporre i volantini dell’iniziativa.

Valentina, una delle mamme che ha adornato le campane di feltro con fiocchi e nastri, commenta: “A nome di tutte, vogliamo ringraziare tutta la comunità di Palazzolo e i genitori dell’asilo che sono sempre partecipi alle iniziative. Un grazie anche ai negozianti del paese, che ci hanno aiutato nella vendita. Adesso è bello girare per Palazzolo e vedere tutte queste campane colorate appese… È una grande soddisfazione. E ovviamente non ci fermiamo qui: siamo già in fase creativa per preparare qualcosa di speciale in vista del prossimo Natale”.