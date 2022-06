Campagna elettorale per il nuovo sindaco di Verona. Un’altra occasione persa?

La campagna elettorale veronese, che si avvia alla sua conclusione con il voto di domenica prossima ed il sicuro ballottaggio quindici giorni dopo, non ha brillato per contenuti.

Si è volato bassi, inseguendo l’elettore e corteggiandone la pancia invece di provare a rischiare, guidandolo verso cieli più alti. Certo, con quale eccezione, più dovuta però a carismi personali che ad una visione organica, oppure grazie all’iniziativa di forze che restano comunque irrimediabilmente minori.

Non si tratta di una novità, purtroppo. Ci siamo ormai abituati a livello nazionale, speravamo che il contesto locale permettesse qualcosa di più e di meglio. Non è stato così, ennesima occasione persa.

Abbiamo (ri)visto tante bandiere, tanti sorrisi, tanti aperitivi, tante visite ai vari mercati rionali, tanti riflettori, tanti selfie con il politico nazionale di turno in visita pastorale in città. Tanto spettacolo, poche idee forti.

Anche chi avrebbe dovuto rappresentare il cambiamento, sia per motivi anagrafici che per novità di proposta amministrativa, non ha saputo far molto più che accodarsi ai soliti treni, assestandosi sui comodi binari del piccolo cabotaggio politico e rinnegando la matrice di novità che avrebbe dovuto costituirne invece il DNA strutturale.

E dire che non passa istante nel quale tutti, da destra a sinistra, si affannino a smarcarsi dalla “politica vecchia”. Replicandone (inconsapevolmente?) invece i medesimi ed antichi tristi riti, talvolta addirittura in tono minore.

Peccato. Come si diceva sopra, comunque vada si tratta di un’altra occasione persa dalla politica per ritrovare il filo del rapporto strutturato con i cittadini, la centralità della sostanza dibattito pubblico, la credibilità di porsi come guida in tempi complessi e la forza propulsiva di saper indicare percorsi e non solo lanciare slogan che assomigliano sempre più quelli dei prodotti da bancone del supermercato.

Quante occasioni perse possiamo però ancora sopportare, in questa nostra sgangherata Italia?