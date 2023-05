Campagna elettorale a Sona, le voci dei candidati sindaco: Seconda puntata

Sono quattro i candidati alla carica di sindaco che sono scesi in campo a Sona per le elezioni amministrative del 14 e 15 maggio: Corrado Busatta per Scelta per Sona, Sona Domani e Fratelli d’Italia; Monia Cimichella per Direzione Sona e Monia Cimichella Sindaco; Gianfranco Dalla Valentina per VIVIamo SONA, INSIEME perSONA, Lega e Forza Italia; Carlo Antonio Mazzola per Rinascita per Sona.

Il Baco li ha incontrati, per intervistarli su alcuni punti del loro programma elettorale. Vuoi farti un’idea dei loro progetti per il territorio e delle loro prospettive per il futuro? Se ti interessa conoscere i loro pensieri direttamente dalle loro voci puoi ascoltare i podcast che abbiamo realizzato. Gli audio, che pubblichiamo in tre diverse puntate, sintetizzano “in pillole” alcuni punti salienti delle loro proposte. Oggi gli audio della seconda puntata (qui puoi ascoltare la puntata precedente).

Candidato sindaco Corrado Busatta

Candidata sindaco Monia Cimichella

Candidato sindaco Gianfranco Dalla Valentina

Candidato sindaco Carlo Antonio Mazzola

