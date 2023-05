Campagna elettorale a Sona, le voci dei candidati sindaco: Prima puntata

Sono quattro i candidati alla carica di sindaco che sono scesi in campo a Sona per le elezioni amministrative del 14 e 15 maggio: Corrado Busatta per Scelta per Sona, Sona Domani e Fratelli d’Italia; Monia Cimichella per Direzione Sona e Monia Cimichella Sindaco; Gianfranco Dalla Valentina per VIVIamo SONA, INSIEME perSONA, Lega e Forza Italia; Carlo Antonio Mazzola per Rinascita per Sona.

Il Baco li ha incontrati, per intervistarli su alcuni punti del loro programma elettorale. Vuoi farti un’idea dei loro progetti per il territorio e delle loro prospettive per il futuro? Se ti interessa conoscere i loro pensieri direttamente dalle loro voci puoi ascoltare i podcast che abbiamo realizzato. Gli audio, che pubblichiamo in tre diverse puntate a partire da oggi, sintetizzano “in pillole” alcuni punti salienti delle loro proposte.

Candidato sindaco Corrado Busatta

Candidato sindaco Monia Cimichella

Candidato sindaco Gianfranco Dalla Valentina

Candidato sindaco Carlo Antonio Mazzola

.

Per conoscere tutto sul prossimo voto a Sona consulta la sezione speciale del nostro sito dedicata alle elezioni amministrative 2023.