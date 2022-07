Cambia assetto lo stazionamento ambulanza del SOS di Sona. Al via oggi il nuovo servizio al territorio

“Fine di un’epoca? No, inizio di una nuova e stimolante avventura. Con al centro sempre SOS Sona e il territorio in cui opera”. È questo il commento in prima battuta che il presidente Giordano Cordioli (nella foto di Mario Pachera) ci riserva a fronte di una domanda inerente la nuova organizzazione del servizio di emergenza-urgenza extraospedaliero sul territorio dell’ULSS9 Scaligera.

Una doverosa premessa: la gestione della sanità pubblica è una prerogativa che fa capo alle regioni. È quindi il consiglio regionale che determina come deve essere gestito ed erogato il servizio sanitario sul territorio della regione Veneto.

Riguardo l’assistenza sanitaria di urgenza-emergenza territoriale, garantita da attori pubblici e privati in convenzione, come SOS Sona, sono state create nel 2019 delle schede regionali con le quali si è preso atto della situazione esistente e si sono delineate delle modifiche all’assetto, sulla base di valutazioni di merito di popolosità, distribuzione degli ospedali e statistiche derivanti dai servizi svolti sul territorio.

In base a queste valutazioni la regione, in accordo con il SUEM 118 di Verona, ha stabilito che la postazione medicalizzata di Sona venisse trasferita a Villafranca e rimodulata in un’automedica e che, sostanzialmente, lo stazionamento di Sona non rientrasse più nel nuovo assetto.

“La cosa ci ha spiazzati – spiega il presidente Cordioli – e dopo il disorientamento iniziale ci siamo chiesti come avremmo potuto fare per far capire, nelle sedi opportune, quanto il nostro stazionamento a Sona fosse importante vista la storicità e la preparazione in merito della nostra organizzazione e visto soprattutto il posizionamento centrale rispetto ad una vasta area territoriale che fa capo alla ex ULSS22 di Bussolengo ora ULSS9 Scaligera Distretto 4. Oltre alla vicinanza strategica agli ospedali di Peschiera e Borgo Trento, che rappresentano gli hub principali per l’emergenza del nostro territorio”.

Una novità non da poco per l’associazione sonese che, da 32 anni, svolge servizio con ambulanza medicalizzata in partenza da Sona. Preso atto di una decisione istituzionale, l’attenzione dell’organizzazione si è spostata immediatamente verso una presa d’atto della nuova situazione e verso la stesura di uno studio che permettesse di far emergere quanto fosse importante non perdere questo storico posizionamento.

Con il supporto dell’amministrazione comunale di Sona e di alcuni consiglieri regionali il consiglio direttivo di SOS si è fatto promotore di un incontro con la direzione generale di ULSS9 Scaligera e con il SUEM 118 allo scopo di presentare questo studio. Dal quale è emerso che il territorio in cui attualmente opera SOS, sulla base di numeri e direttrici di servizio e popolosità dei Comuni che ne fanno parte, non può fare a meno della postazione di ambulanza di Sona.

Dopo vari incontri e valutazioni il direttore generale di ULSS9 Pietro Girardi, avvalendosi di una prerogativa del suo ruolo, ha deciso di assegnare a SOS una postazione di ambulanza base in convenzione h24 365 giorni all’anno. Un passo avanti rispetto alla situazione di non vederla più in piazza a Sona. Un mezzo base è una ambulanza che a bordo ospita soccorritori volontari o professionali non sanitari. In sostanza, sarebbe venuta a mancare la figura di un operatore sanitario, medico o infermiere che sia.

“Abbiamo preso atto di questa apertura del direttore generale – indica Cordioli – ma abbiamo nello stesso tempo valutato che il nuovo assetto potrebbe costituire una decisa marcia indietro rispetto alla situazione attuale e costituire anche una possibile carenza strutturale nella rete dell’emergenza del nostro territorio, verso il quale ci sentiamo responsabili. Abbiamo, quindi, voluto fare la scelta di inserire in equipaggio un soccorritore infermiere. Quantomeno nella fascia oraria diurna dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 20, con lo scopo di essere disponibili per eventuali difficoltà sul territorio, venendo a mancare il mezzo avanzato che è stato fondamentale nella rete dell’emergenza per tantissimi anni”.

Da oggi primo luglio, questo diventa il nuovo assetto della postazione di soccorso di piazza della Vittoria a Sona. Il SOS tiene così tanto a questa scelta di responsabilità verso il territorio che una parte del compenso del soccorritore infermiere, durante il periodo di sperimentazione, sarà garantito dall’associazione con propri fondi.

“Riteniamo sia la cosa più giusta da fare in questo momento – afferma Cordioli –. Il territorio è ampio e alzare l’asticella dell’assistenza può essere una opportunità non solo per i nostri concittadini di Sona ma anche per i cittadini che vivono nei Comuni limitrofi e presso i quali, con numeri rilevanti, ci capita spesso di intervenire per richieste di soccorso”.

“Grazie al supporto delle amministrazioni comunali, delle associazioni, delle aziende private e dei singoli cittadini che ci hanno sostenuti in tutti questi anni – conclude il presidente del SOS – siamo diventati quello che siamo. La nostra cultura, la nostra identità, la nostra organizzazione e le nostre disponibilità di mezzi ed attrezzature di prim’ordine sono un patrimonio di questa comunità estesa. Non possiamo accettare che vengano meno o che vengano chiuse in un magazzino ed essere inutilizzate. Devono continuare a lavorare al servizio delle comunità che hanno contribuito alla loro nascita ed esistenza”.