Calendario della raccolta rifiuti a Sona per l’anno 2022: Scaricalo direttamente da questo articolo

Con un certo ritardo, e in distribuzione dai prossimi giorni il calendario della raccolta rifiuti porta a porta per l’anno 2022 del Comune di Sona.

Il nuovo calendario viene consegnato casa per casa dagli stessi operatori della SERIT, l’azienda che per il Comune si occupa della raccolta differenziata a Sona. Sul calendario per il 2021 è comunque presente sull’ultima pagina il calendario per il mese di gennaio 2022.

In attesa che venga consegnato a casa, grazie al Baco è possibile scaricare il calendario 2022 per la zona gialla, rossa e verde cliccando sui pulsanti qui sotto.