Calcio. “Pronti per una stagione da protagonisti”. L’UC Lugagnano ha presentato prima squadra e società rinnovata

“Cominciamo gli allenamenti il 30 di luglio: questo è un segnale che vi è l’ambizione di non disputare un campionato tanto per fare, ma quella di puntare al risultato grande. Quindi forza!”. Con queste parole, rivolte agli atleti della prima squadra, Massimo Gasparato il direttore tecnico e vicepresidente dell’UC Lugagnano ha chiuso la serata di presentazione della nuova stagione sportiva.

L’incontro si è tenuto mercoledì 17 luglio presso villa Residori a Lugagnano e ha visto la partecipazione della dirigenza dell’UC Lugagnano, la storica società calcistica della frazione che lo scorso maggio ha festeggiato i novant’anni, dei calciatori che disputeranno il prossimo campionato di Prima Categoria – con l’allenatore Vasco Guerra (un passato da giovanissimo addirittura nel Milan di Rivera) ed il suo vice Luca Ottofaro – e di figure vicine alla società. Presenti anche l’assessore allo sport del Comune di Sona Orietta Vicentini ed il presidente della polisportiva di Lugagnano Vivosport Franco Castagna.

“La prima squadra dello scorso anno era arrivata al capolinea – ci spiega il direttore sportivo Roberto Spada (nella foto sopra con il presidente Forlin e l’allenatore Guerra) -. Serviva un rinnovamento perché era evidente che vi era un problema di stimoli che mancavano. Sono arrivati otto nuovi giocatori, innesti sicuramente importanti”.

“Anche come società vi sono grosse novità – prosegue Spada -: a partire dal ritorno dello storico presidente Luigi Residori, che entra nel direttivo formato quest’anno da 13 persone, e di un’altra figura molto legata alla nostra storia come Claudio Panarotto, che assume l’importante incarico di direttore Generale. L’intenzione, non vogliamo nasconderci, è quella di tornare in Promozione. Si tratta di un progetto importante, da affrontare senza fare passi più lunghi della gamba, in maniera da poter poi rimanere saldamente nella categoria. Quindi, se non ce la facessimo al primo anno, ci proveremo al secondo”.

Il movimento che ruota attorno alla società – ancora guidata dai due presidenti Giovanni Forlin e Sergio Coati – gode di ottima salute. Gli iscritti aumentano ogni anno e questo certifica come si stia lavorando bene con i giovani e giovanissimi, in un contesto sempre più complicato che ha visto mancare ogni certezza di continuità con la scomparsa del vincolo calcistico che legava i giovani calciatori alle società.

L’UC Lugagnano vanta ben 19 squadre, che partono dai primi calci con l’annata del 2019. I calciatori sono circa 25 per annata, con due allenatori per ogni squadra. Tra gli allenatori ben dodici possono anche vantare il tesserino UEFA B e C, e sono molti i laureati in scienze motorie.

La società quest’anno ha voluto potenziare anche l’organizzazione con l’inserimento di figure nuove come il responsabile tecnico dell’agonistica Raffaello Bendinelli – altro mostro sacro del calcio lugagnanese – che seguirà la prima squadra ed il lavoro di tutti gli allenatori delle diverse annate. Staff della prima squadra che mantiene una struttura di primo livello con figure come l’istrionico e bravissimo preparatore dei portieri Andrea Zardini e il massofisioterapista Simone Filippini.

Come sempre altissima l’attenzione alle giovanili, con il nuovo responsabile del settore Roberto Ceradini, la supervisione di Sergio Coati e Christian Lorenzi ed il lavoro tecnico di indirizzo per tutto il settore di Renato Donati e Claudio Scamperle, rispettivamente professore di scienze motorie e laureato nello stesso ambito.

Nei loro interventi l’assessore Vicentini ed il presidente della polisportiva Castagna hanno assicurato che gli spogliatoi dell’impianto di via Barlottini, che il Comune sta provvedendo a ristrutturare, saranno pronti per l’inizio della stagione sportiva.

Momento toccante della serata è stato il ricordo di Franco Campagnari, gloria calcistica del Lugagnano, scomparso tragicamente qualche giorno fa, con l’annuncio che i funerali si terranno lunedì prossimo.

Per chiudere, a dare il segno della stagione che inizia, oltre a Gasparato come già detto, anche il presidente Forlin ed il direttore generale Panarotto, che hanno insistito sul valore del lavoro e dell’impegno feroce come unica modalità attraverso la quale possono arrivare i risultati sperati.

Primi appuntamenti del nuovo anno calcistico il 25 agosto, con l’inizio del Trofeo Veneto, e l’8 settembre, con la prima giornata del campionato. E’ veramente già tempo di scendere in campo.