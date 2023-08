Bussolengo: venti ragazzi e ragazze hanno partecipato a “Onda Campus” per crescere e sviluppare competenze

Si è svolto a Bussolengo “Onda Campus”, che ha permesso a ragazzi e ragazze dai 14 ai 18 anni di partecipare a laboratori e simulazioni lavorative prendendosi cura del territorio. Il progetto, che ha ottenuto risultati positivi nelle edizioni passate, ha coinvolto quest’anno venti giovani.

“Onda Campus”, promosso dal Comune di Bussolengo attraverso il servizio Socio educativo, prevede l’introduzione, mirata e temporanea, di ragazzi e ragazze in attività laboratoriale e di simulazione lavorativa con mansioni compatibili alla loro età e preparazione, consentendo loro di sperimentare e conoscere direttamente cosa comporta un impegno preciso. L’obiettivo è aiutare i partecipanti a sviluppare sia abilità all’interno di tale contesto, sia competenze sociali e relazionali trasversali.

Il progetto è rivolto a tutti i giovani e può essere particolarmente indicato nei casi di dispersione scolastica o di fragilità in ambito sociale. Questa edizione del Campus si è svolto nel mese di luglio in due turni, durante i quali i ragazzi hanno dedicato il proprio tempo a prendersi cura del territorio, attraverso la riqualificazione di alcuni spazi pubblici come le panchine in piazza e il monumento dei caduti, la raccolta della spazzatura nei parchi, la collaborazione con Bike Hostel Gabanel e piccoli lavori al Centro Famiglia del Comune.

L’iniziativa, che si avvale della collaborazione della Cooperativa Hermete e la Cooperativa Il Ponte, si svolge da anni, ma quest’anno ha visto anche una formula rinnovata: oltre alle attività mattutine, al pomeriggio i ragazzi sono stati coinvolti in nuove esperienze ludiche, di divertimento e condivisione, anche per favorire e rafforzare le dinamiche di gruppo. Dal maneggio ai laboratori creativi, dalla collaborazione con FabLab per esperienze digitali con musica e realtà virtuale all’interno di Digital Hub, al dragon boat con l’associazione canottieri di Peschiera.

I ragazzi hanno avuto l’occasione di incontrare il sindaco Roberto Brizzi, l’assessore alle Politiche sociali Rita Bin, il presidente del Consiglio Comunale Matteo Zappalà e la consigliera delegata alle Politiche giovanili Veronica Gasparini che hanno ringraziato i giovani per l’impegno e il tempo dedicato alla comunità. Tutti i giovani che hanno preso parte ad “Onda Campus” hanno ricevuto un piccolo premio economico per la partecipazione alle attività.