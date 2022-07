Bussolengo, venerdì l’evento “Profumo di Pesca: cenando in Mazzini” sarà ospitato al Mercato Ortofrutticolo

Considerate le previsioni meteo, l’evento “Profumo di Pesca: cenando in Mazzini” in programma venerdì 29 luglio a Bussolengo nell’ambito degli appuntamenti della Festa d’Estate e della 48esima Mostra delle pesche, si terrà presso il Mercato Ortofrutticolo in Via Molinara 50, anziché in via Mazzini.

Per tutti i partecipanti che hanno acquistato il biglietto per la cena, l’appuntamento è alle 20 presso il Mercato Ortofrutticolo, per gustare le specialità del menù a base di pesca con l’intrattenimento musicale di Paolo Zanarella, il pianista fuori posto.

Presso il Mercato è presente un ampio piazzale per il parcheggio gratuito.