Bussolengo: Sabato iniziative importanti per la Giornata mondiale della salute mentale

Bussolengo partecipa alla Giornata mondiale della salute mentale. L’iniziativa, organizzata dalla Ulss 9 Scaligera con il patrocinio del Comune, si tiene sabato 14 ottobre.

Il World Health Mental Day, che si celebra ogni anno il 10 ottobre, è stato istituito nel 1992 con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza sui problemi di salute mentale in tutto il mondo e mobilitare gli sforzi a sostegno della salute mentale.

L’iniziativa è promossa dalla Federazione Mondiale della Salute Mentale e supportata dall’Organizzazione mondiale della Sanità. Il tema scelto per l’edizione 2023 è “La salute mentale è un diritto universale” con l’obiettivo di collocare la salute mentale in un quadro di diritti umani universali per promuovere la consapevolezza sui problemi che esistono e di fatto impediscono il pieno esercizio dei diritti delle persone con problemi di salute mentale.

Le iniziative previste a Bussolengo si svolgono, come si diceva, sabato 14 ottobre. Dalle 15 alle 19 in piazza XXVI Aprile con esposizioni artistiche, laboratori creativi/espressivi, attività di informazione e sensibilizzazioni e alle 20.30 presso il teatro di Santa Maria Maggiore si tiene lo spettacolo “Oceano e polvere – L’utopia del Self Help” a cura della Compagnia Teatrale della Rete Self Help La Pel d’Oca.

“Abbiamo scelto di supportare le iniziative per la Giornata mondiale della salute mentale – spiega l’assessore alle politiche sociali Rita Bin – per offrire a tutti la possibilità di approfondire e condividere esperienze e sensibilizzare sulla presa in carico del tema della salute mentale che coinvolge cittadini, comunità e istituzioni. Abbiamo l’occasione di rendere le persone più consapevoli e accendere una luce su un tema che deve essere considerato un diritto da tutelare. Ringrazio le associazioni e i soggetti coinvolti che hanno collaborato per realizzare questa iniziativa”.