Bussolengo: Proseguono le visite guidate organizzate dall’associazione BAC

Proseguono anche in questo mese le visite guidate alla scoperta dei tesori presenti sul nostro territorio organizzate dall’associazione “Bussolengo Arte Cultura”.

In febbraio, e non poteva essere differentemente vista l’importanza settimana di eventi che vive Bussolengo, è la volta della bellissima chiesa di San Valentino, con un doppio appuntamento: domenica 12 alle ore 15 e martedì 14 alle ore 15. La visita è gratuita e non è necessaria la prenotazione. Per informazioni è possibile scrivere ad associazionebac@gmail.com.