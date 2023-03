Bussolengo: Proseguono i corsi di formazione su internet e Social nella Palestra Digitale della Biblioteca Motta

Proseguono a Bussolengo le tante attività di formazione presso la Palestra Digitale, nell’edificio della Biblioteca Luigi Motta in piazzale Vittorio Veneto.

Durante il mese di marzo si tengono due corsi in collaborazione con AIV Formazione rivolti a cittadini e imprese.

Sabato 11 marzo dalle 9 alle 13 corso di Instagram per promuovere attività. Per chi sta pensando di imparare ad utilizzare Instagram, sia che sia completamente un neofita o che sia un content creator. All’interno del corso verranno affrontati temi come gli hashtag e la frequenza di pubblicazione, tenendo in considerazione sia chi ha un’attività commerciale che chi voglia diventare un personaggio pubblico. Il corso vuole quindi fornire gli strumenti per far crescere il profilo in modo organico.

Sabato 25 marzo corso di Facebook marketing dalle 9 alle 13. Fare pubblicità su Facebook aiuta aziende e privati a raggiungere i loro obiettivi. Durante il corso il docente spiegherà l’arte della pubblicità su Facebook creando campagne pubblicitarie orientate al target di riferimento. Verrà inoltre fornita una panoramica dettagliata di Facebook Ads Manager e verranno illustrati i pixel di Facebook e il retargeting.

Gli eventi sono gratuiti, ma a numero chiuso quindi è consigliata la prenotazione a questo link.

Sempre nel mese di marzo si tengono poi tre appuntamenti in collaborazione con Omnia Impresa Sociale rivolti a genitori e insegnanti.

Martedì 14 marzo alle ore 20.30 “Come essere online con testa”. La dipendenza da Internet è un disturbo del controllo degli impulsi, che spinge la persona che ne soffre a fare un uso smodato e patologico di computer, tablet o cellulari dotati di connessione alla Rete. Questo comportamento porta progressivamente all’assorbimento totale del soggetto e può avere conseguenze drastiche sullo stile di vita, interferendo con le normali azioni quotidiane. Appare importante che gli adulti di riferimento siano consapevoli di questo rischio per aiutare i ragazzi nella gestione dell’on line e per riuscire, allo stesso modo, a non demonizzare il loro essere nativi digitali.

Mercoledì 22 marzo alle 20.30 “Quando il digitale è tutto il mio mondo”. Soprattutto nella fase dell’adolescenza accade che vi siano delle difficoltà da parte dei ragazzi a tessere relazioni e a confrontarsi vis a vis con i pari. In alcuni casi le amicizie e gli incontri avvengono solamente on-line. Questo spesso crea disagio e fatica di comprensione negli adulti in quanto l’idea comune è che questo tipo di relazioni non siano reali o comunque non siano positive. Questo incontro vuole essere una riflessione per aiutare gli adulti di riferimento a leggere in modo globale una modalità a loro spesso sconosciuta.

Mercoledì 29 marzo alle 20.30 “’L’ho letto in internet’: realtà o fake news?”. Un problema importante nell’utilizzo di internet e nel reperire informazioni è il riuscire a distinguere se queste siano reali o se rientrino nel mondo delle fake news. Tutto questo appare ancora più complesso se nel processo entra anche quello che può essere definito uno “scontro generazionale”. Da una parte vi sono i ragazzi, con il loro bagaglio di conoscenze e con il loro essere una generazione di nativi digitali, dall’altra gli adulti, siano essi genitori o insegnanti, che hanno la necessità di guidare e di mediare tutto ciò che viene loro riportato.

Anche questi eventi sono gratuiti, ma a numero chiuso quindi è consigliata la prenotazione a questo link.