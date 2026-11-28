La panchina dell’amore di piazza 26 Aprile, collocata vicino alla fontana, arriva in Consiglio comunale attraverso un’interrogazione della consigliera Maria Paola Boscaini. Nella seduta di giovedì 26 novembre, Boscaini ha chiesto al sindaco Roberto Brizzi di chiarire l’iter autorizzativo dell’installazione e le intenzioni dell’amministrazione, richiamando alcune comunicazioni della Soprintendenza che, secondo quanto esposto in aula, ne chiedono la rimozione.

La consigliera ha indicato due precedenti richieste, datate 21 marzo e 19 novembre 2025, e una successiva comunicazione del 27 ottobre. Nella sua ricostruzione, quest’ultima ribadirebbe l’obbligo di togliere la panchina dalla collocazione attuale. Sono i riferimenti sui quali Boscaini ha fondato la domanda rivolta all’amministrazione.

“Chiedo al sindaco se, al momento dell’installazione, fosse stata richiesta l’autorizzazione alla Soprintendenza e, in caso affermativo, in quale data”, ha domandato Boscaini. A questo primo quesito ne ha affiancato un secondo: “L’amministrazione intende rimuovere la panchina, alla luce delle richieste richiamate nell’interrogazione?”.

Nel presentare l’atto, la consigliera ha inoltre richiamato le responsabilità previste per interventi su beni vincolati eseguiti senza autorizzazione.

Boscaini ha chiesto una risposta scritta. Il punto si è quindi concluso con la presentazione dell’interrogazione, senza una replica nel merito da parte del sindaco. Restano da chiarire, attraverso la risposta dell’amministrazione, l’esistenza e il contenuto delle eventuali autorizzazioni e quali provvedimenti il Comune intenda adottare.

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