Bussolengo: Messaggi d’amore e di speranza, sogni e desideri per completare “Cuore”, l’installazione realizzata da Cinquetti

Desideri, aspettative e sogni per il futuro, ma anche messaggi di amore e speranza, affidati a tanti biglietti colorati riempiranno l’ultimo dei cinque cuori che completerà l’installazione realizzata dall’artista Federico Cinquetti, su commissione del Comune di Bussolengo, per abbellire e valorizzare la nuova rotonda all’intersezione tra via Molinara e la SP5, che ha messo in sicurezza il tratto di strada verso Sommacampagna.

Un progetto che integra arte e poesia per raccontare l’amore e le sue diverse sfumature rappresentate da cinque cuori dal grande valore simbolico che esprimono nel loro insieme, l’amore in tutti i suoi aspetti.

I cinque cuori che compongono l’opera rappresentano ciascuno un tema: i cuori intrecciati raffigurano l’amore in senso lato, il sentimento che unisce gli esseri umani nelle relazioni, nell’amicizia e nella vita, richiamando appunto due persone che si uniscono, si sostengono e si danno forza. Inoltre, per un gioco di prospettiva, i due cuori intrecciati diventano sei se si gira attorno alla struttura, raffigurando così il senso dell’amore che si moltiplica e dà vita a nuovi frutti.

Il primo cuore piccolo esprime invece l’amore per la storia di un territorio, che è parte della sua identità. Per questo l’artista lo ha ritagliato dal vecchio portone, che ha più di cent’anni, di una gloriosa azienda del paese: il saponificio Pinali. Il secondo cuore piccolo vuole evocare l’amore per la terra, che si intreccia con il tema, più che mai attuale, della salvaguardia del pianeta e dell’ambiente, anche attraverso il recupero di materiali di scarto.

E l’ultimo cuore, quello dedicato all’amore per le persone, prenderà vita proprio grazie al contributo dei cittadini. Durante l’ultima edizione della Fiera di San Valentino, oltre cinquecento tra bussolenghesi e visitatori si sono recati presso lo stand dedicato per scegliere tra le proposte elaborate dall’artista per completare l’installazione e in moltissimi hanno espresso la propria preferenza su Instagram e Facebook.

Tra le tre idee proposte da Cinquetti, la più votata è stata quella che prevede la realizzazione di un cuore in plexiglass che conterrà i messaggi scritti e depositati dalle persone per comunicare speranze, auspici e sogni messi nero su bianco e condivisi. Un modo per guardare al futuro con fiducia.

Dopo la scelta del progetto artistico, si passa ora alla raccolta dei bigliettini: in diversi punti del paese sono state posizionate le teche dove le persone possono depositare il proprio messaggio. La raccolta dei messaggi sarà attiva fino all’8 aprile. “Invito i bussolenghesi a partecipare – sottolinea l’assessore alla promozione del territorio Massimo Girelli – depositando il proprio messaggio nei diversi punti di raccolta disponibili. Tutti insieme possiamo contribuire a completare il progetto di quest’opera che rappresenta Bussolengo come città dell’amore e che si arricchirà di ulteriore significato proprio grazie ai messaggi delle persone”.

Le teche dove depositare i messaggi sono posizionate nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, presso il Comune di Bussolengo, nella sede di Flover e presso The Space Therapy, lo showroom di Federico Cinquetti, in via Festara. Il messaggio può essere nascosto, piegando il biglietto, oppure lasciato a vista, può essere firmato oppure no e scritto su un cartoncino di qualsiasi colore.