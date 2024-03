Bussolengo: Martedì giornata dedicata alla prevenzione con mammografia ed ecografia gratuite

Martedì 12 marzo, dalle ore 9 alle ore 18, con una pausa dalle 13 alle 14, si tiene l’evento “Mammografia ed Ecografia Gratuita” a Bussolengo, in piazzale Vittorio Veneto.

Per poter accedere al servizio, è necessario avere un’età compresa tra i 35 e i 49 anni al momento della prenotazione e della visita, non aver effettuato mammografie negli ultimi 12 mesi, non essere già inserita nei protocolli di screening del SSN (anche per familiarità) o presso altre strutture di prevenzione e abitare nel Comune in cui si terrà l’evento.

Le prenotazioni sono aperte, basta collegarsi al portale prenota.welfarecare.org e selezionare una fascia oraria. Il giorno della visita è necessario presentarsi 10 minuti prima del proprio appuntamento per l’accettazione e portare la propria tessera sanitaria ed eventuali referti delle visite precedenti.

La giornata è stata organizzata da WelfareCare ed è parte di un tour che interessa diverse città del Veneto, un vero e proprio appuntamento con la prevenzione da non mancare, infatti WelfareCare, Società Benefit con sede a Treviso, ha scelto di promuovere la prevenzione nel territorio grazie al sostegno di partner e imprenditori sensibili al tema e le giornate gratuite di prevenzione al tumore al seno vengono organizzate in diversi comuni del Veneto nel corso del mese di marzo, date ed informazioni si possono trovare sul sito della società.

La giornata di screening è organizzata anche grazie al supporto di Abitare È Group, azienda di Bussolengo di infissi e serramenti, impegnata a promuovere attività sociali e culturali nel territorio veronese.

Le altre aziende che hanno permesso l’organizzazione del tour sono Zanetti Contract SRL, CI.ERRE SRL, Grafiche C.O.M, La Casa del Lattoniere SRL, La Bottega del Buongustaio SAS, Albertini Bussolengo SRL, Abitare SAS di Isacchini Gregorio e C., Albergo Roma SRL, Bonadiman SRL, Carli Costruzioni SRL, Clean Point SRL, Four You SRL, L’Alleanza S.C., Ammann Italy SRL, Relaxo SRL, Maison Esthetique SRL, Banca Veronese CC di Concamarise, Orizzonti Futuri Onlus, Intechcr SRL, Chiara Accessori SRL.