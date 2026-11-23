Scattano oggi nuove disposizioni per la circolazione nel centro di Bussolengo, legate ai lavori di Acque Veronesi sulla rete dell’acquedotto. L’ordinanza comunale numero 263 del 20 novembre disciplina chiusure, divieti di sosta e deviazioni in un’area che comprende via San Valentino, via Citella, corso Mazzini, via Piorta e vicolo Bertacchina. Le misure sono previste dalle ore 8 del 23 novembre fino alle ore 18 dell’11 dicembre.

Non si tratta dell’apertura di un cantiere nuovo. In via San Valentino i lavori sono già in corso e, come avevamo raccontato il 20 ottobre, l’intervento prevede un investimento di circa 100mila euro per sostituire circa 130 metri di condotta, ridurre le perdite e rinnovare gli allacciamenti. La nuova ordinanza precisa soprattutto come dovrà essere organizzata la viabilità nella fase dei lavori che arriva fino a dicembre.

Le limitazioni più dirette riguardano via San Valentino, nel tratto vicino all’incrocio con corso Mazzini, dove è disposto il divieto di transito veicolare. Negli stalli davanti ai civici dal 31 al 37 scatta inoltre il divieto di sosta con rimozione, fatta eccezione per i mezzi impegnati nel cantiere. Il marciapiede immediatamente vicino agli scavi non potrà essere utilizzato: dovrà essere indicato un percorso pedonale alternativo.

Per consentire l’accesso alle abitazioni e alle proprietà interessate, i residenti e frontisti potranno raggiungere via San Valentino passando da vicolo Bertacchina. Nel tratto tra via della Filanda e via San Valentino viene temporaneamente sospeso il normale senso unico e istituito un senso unico alternato regolato da un semaforo mobile.

Cambia la circolazione anche in via Citella, dove è previsto il divieto di transito tra la rotatoria con via Santa Maria e corso Mazzini, con accesso per residenti e frontisti fino al tratto effettivamente chiuso per i lavori. Chi arriva da Lungadige Trento dovrà, alla rotatoria con via Santa Maria, svoltare a destra oppure proseguire nella rotatoria verso Pescantina. Per chi esce da vicolo Citella è prevista la svolta a sinistra in direzione Pescantina.

Su corso Mazzini, tra la rotatoria con via Paolo Veronese e l’incrocio con via San Valentino e via Citella, il normale senso unico viene temporaneamente sostituito da un senso unico alternato riservato a residenti e frontisti, fino alla chiusura del tratto direttamente interessato dal cantiere. In via Piorta, all’altezza del passaggio pedonale verso piazzetta Danese, i veicoli dovranno invece svoltare a destra verso piazzale Vittorio Veneto.

In prossimità del cantiere e degli incroci indicati è previsto il limite di 30 chilometri orari. L’ordinanza impone anche segnaletica preventiva per strade chiuse, deviazioni e sensi unici alternati. Per gli automobilisti sarà quindi importante seguire i cartelli temporanei effettivamente collocati sul posto: i divieti e gli obblighi sono legati alla presenza della segnaletica durante l’esecuzione dei lavori.

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