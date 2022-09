Bussolengo, la Sofora del Giappone in piazzetta Danese riconosciuta come albero monumentale

È stata inaugurata in questi giorni la targa che attesta il riconoscimento di “albero monumentale” per la Sofora del Giappone che si trova in piazzetta Danese a Bussolengo.

Alla cerimonia era presente il sindaco Roberto Brizzi con i rappresentanti della giunta.

La sofora del Giappone è un albero della famiglia delle Fabacee, originario delle regioni centro asiatiche, che è stato introdotto in Europa nel XVIII secolo. È utilizzato come pianta ornamentale per il pregevole fogliame, per la bellezza della fioritura e per l’eleganza del portamento.

Sono solo quattro gli alberi dell’area gardesana veronese che sono stati dichiarati monumentali e inseriti nell’apposito elenco istituito dal ministero delle politiche agricole che include oltre duemila alberi o sistemi omogenei di alberi.

“Siamo orgogliosi che tra questi patriarchi del verde ci sia la nostra Sofora del Giappone, un albero della famiglia delle Fabaceae, che misura 20 metri di altezza e ha un diametro di 323 centimetri”, spiegano dalla giunta Brizzi.