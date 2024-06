Bussolengo: inaugurato Parco Sampò dopo l’intervento di piantumazione e manutenzione del patrimonio arboreo

Sabato primo giugno è stato inaugurato l’intervento realizzato al Parco Sampò di Bussolengo. Un progetto partito dalla necessità di sostituire gli alberi che presentavano grossi problemi di stabilità e potevano rappresentare un rischio per la sicurezza del parco, del parcheggio e delle abitazioni circostanti.

Il Comune di Bussolengo si è avvalso della collaborazione di un esperto per la valutazione delle condizioni fitostatiche e fitosanitarie delle piante. Dalle verifiche effettuate era emersa la necessità di sostituire l’intero filare di pioppi cipressini lungo il viale principale del parco e lungo via Paolo Veronese in prossimità del centro anziani, in quanto gli stessi hanno compromesso la crescita dell’apparato radicale che è rimasto sottodimensionato rispetto alle altezze delle piante, molte delle quali risultavano anche malate.

Con l’occasione, in un’ottica di più ampio respiro si è deciso di realizzare un intervento di manutenzione e valorizzazione complessiva del parco. In totale sono stati messi a dimora 71 nuovi alberi: 31 frassini (Fraxinus Angustifolia Raywood), 28 ciliegi da fiore (Prunus Serrula Kanzan), 9 tigli (Tilia) e 3 platani (Platanus Occidentalis).

Particolare attenzione è stata data anche all’aspetto ornamentale: a primavera i ciliegi disegneranno infatti un bellissimo viale fiorito. A completare l’opera, sia per il parco che per via Veronese, è stato realizzato l’impianto di irrigazione puntuale con ala gocciolante, per evitare sprechi di acqua.

“Gli alberi di Parco Sampò – ricorda il sindaco Roberto Brizzi – erano malati e danneggiati a causa del maltempo che la scorse estate aveva causato diversi danni sul nostro territorio. Era quindi necessario intervenire per sostituire le piante che potevano rappresentare un rischio per la sicurezza. Oggi è un piacere vedere la conclusione di questo importante intervento che restituisce ai cittadini un parco verde e in salute. L’intervento non si limita solo alla piantumazione del patrimonio arboreo andato distrutto ma si prolunga nella cura e nella manutenzione dell’area, anche attraverso un nuovo impianto di irrigazione”.

“Il progetto elaborato con gli uffici comunali e la consulenza di un esperto – spiega il consigliere con delega alle Manutenzioni Claudio Perusi – aveva l’obiettivo di ristabilire le migliori condizioni del parco. L’intervento che abbiamo realizzato si pone nel solco di una politica di manutenzione seria del nostro patrimonio verde, che stiamo portando avanti in questi anni per massimizzare i benefici derivanti da una corretta gestione del verde pubblico per l’intera comunità”.

All’interno del Parco inoltre è stata definita una porzione cosiddetta a “sfalcio differenziato” (nella foto qui sotto), dove l’erba viene lasciata più alta. Si tratta di una pratica di gestione del verde pubblico che prevede una riduzione della frequenza di taglio dell’erba con l’obiettivo di preservare la sostenibilità ambientale e la biodiversità. La pratica dello sfalcio ridotto o differenziato dell’erba si sta diffondendo in molte città per i molteplici benefici che apporta, incrementando il valore ecosistemico degli spazi verdi cittadini.