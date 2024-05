Bussolengo: Inaugurata la Festa delle Rose, la primavera colora il paese

Nato a Milano nel 1966 ed emigrato a Palazzolo nel 1984. Da questa data la pallavolo è sempre stata presente, prima come giocatore, ora come allenatore del settore giovanile del Volley Palazzolo. La passione per la fotografia è più recente, e nasce dall’esigenza di fermarmi ad osservare ciò che mi circonda come per rallentare il tempo che inesorabilmente scorre.