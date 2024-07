Bussolengo in festa per la cinquantesima edizione della mostra delle pesche, molti gli eventi in programma

“Festa d’Estate”, questo il contenitore di eventi che a partire da oggi fino a lunedì prossimo animerà la vita di Bussolengo in occasione di uno degli appuntamenti più importanti della stagione calda per il nostro territorio: La Mostra delle Pesche. Una tradizione che arriva quest’anno alla prestigiosa cinquantesima edizione.

Gli eventi prendono il via oggi giovedì 25 luglio alle 21 con il concerto del Corpo Bandistico Città di Bussolengo in piazza 26 aprile. Si prosegue venerdì 26 luglio sempre alle 21 e sempre in piazza 26 aprile con lo spettacolo comico “Insieme per sbaglio”, di Davide Dalfiume e Marco Dondarini.

Si arriva quindi a sabato 27 luglio quando alle 18.30 nell’ambito del progetto Pagus Pictus si tiene una visita alla chiesa di San Valentino e al chiostro dei padri redentoristi con il CGT El Vissinel. Il ritrovo è presso la biblioteca comunale. Per partecipare prenotazione obbligatoria al numero 3386110020. Si prosegue alle 20 con la cena “Profumo di pesca cenando con De Gasperi”, cena con menù a base di pesca e l’intrattenimento musicale del duo di violini “Note dal vivo”. Registrazione dalle 19, biglietto 30 euro, ragazzi fino a 12 anni 15 euro. Biglietti in prevendita fino ad esaurimento presso Caffè 110 in piazza 26 aprile e tabaccheria Castioni presso Porte dell’Adige. Sempre sabato alle 22 concerto pop commerciale in piazza 26 aprile con The waves: Live music.

Domenica 28 luglio si tiene il momento più importante. Alle 10.30 in piazza 26 aprile si tiene l’inaugurazione della cinquantesima Mostra delle Pesche, con la presenza del corpo bandistico Città di Bussolengo. A seguire premiazione del concorso “Bussolengo fiorito”, presentazione del nuovo logo della consulta pari opportunità e mostra di pittura e scultura di artisti locali in via Mazzini. Si prosegue alle 12.30 aperitivo “Profumo di Pesca” in piazza 26 aprile.

Sempre domenica alle 15.30 seminari e dimostrazioni a villa Spinola e alle 19 quindicesimo festival internazionale di chitarra ed arpa. Alle 18.30 visita alle chiese di San Valentino e San Rocco con il CGT El Vissinel. Il ritrovo è presso la biblioteca comunale. Per partecipare prenotazione obbligatoria al numero 3386110020. Si chiude alle 20.45 in piazza 26 aprile con il concerto di chitarra ed arpa.

La Festa d’Estate termina lunedì 29 luglio con il concerto della Mito’s Pop Simphony Orchestra che si tiene alle 21 presso il mercato ortofrutticolo intercomunale di Bussolengo e Pescantina. Tutte le sere, da oggi fino al 28 luglio, in piazza 26 aprile sono presenti stand enogastronomici dalle 19.