Due cabine originali di una cabinovia nel cuore del paese, una pista di pattinaggio sul ghiaccio e persino una festa après-sci alla quale presentarsi in tenuta da sci. Bussolengo si prepara a festeggiare il Natale con un allestimento ispirato alla montagna, al centro del programma presentato oggi, 24 novembre, dall’amministrazione comunale.

La manifestazione, intitolata “Natale in allegria. A Bussolengo come in alta quota”, prenderà il via sabato 28 novembre e accompagnerà il paese fino all’Epifania del 2027, coinvolgendo associazioni, commercianti, scuole e realtà musicali locali.

La pista di pattinaggio in piazza 26 Aprile aprirà alle ore 9, mentre alle 10 è prevista l’inaugurazione con il Corpo Bandistico Città di Bussolengo. Alle 11 si esibirà il Kaleidovoci Vocal Group, alle 12 la Pro Loco offrirà il risotto e alle 15 spazio a bolle di sapone e truccabimbi. Dalle 9 le vie centrali ospiteranno il Mercato di Forte dei Marmi.

La pista di pattinaggio sarà aperta nei giorni feriali dalle 15 alle 19, nei prefestivi e festivi dalle 10 alle 20 e, dal 20 dicembre al 6 gennaio 2027, tutti i giorni dalle 10 alle 20. La casetta di Babbo Natale, animata dalle associazioni del territorio, accoglierà i bambini e le loro letterine il 28 e 29 novembre e il 5, 6, 12, 13, 19 e 20 dicembre. Domenica 29 novembre sono previsti giochi e spettacoli dalle 15 in piazza della Libertà e zampognari per il centro dalle 15.30.

Particolarmente ricco il programma di sabato 5 dicembre: alle 11 alla Galleria Massella sarà inaugurata la mostra a ingresso gratuito La natura nel colore di Teresa Delaiti e Carla Nicolodi, curata da Licia Massella. Alle 14.30 è prevista una visita alla chiesa di San Valentino e al chiostro dei Padri Redentoristi, mentre alle 15 partirà la Corsa dei Babbi, marcia ludico-motoria di circa cinque chilometri con iscrizione gratuita sul posto.

Nella stessa giornata debutta “Pacchi in piazza”, il gioco a premi organizzato con i commercianti. Fino al 2 dicembre negli esercizi aderenti si potranno ritirare i biglietti abbinati ai pacchi in palio. L’estrazione del 5 dicembre assegnerà buoni acquisto da spendere nelle attività partecipanti. Alle 17 sono previsti anche giochi e spettacoli per bambini.

Alle 18.30 piazza 26 Aprile ospiterà il party après-sci “Pump up the snow” con DJ Walter Master e lo Sci Club Bussolengo Pinotti Sport “old style”. L’abbigliamento consigliato è naturalmente quello da sci.

Domenica 6 dicembre il Mercato di Natale aprirà alle 8, seguito nel pomeriggio dagli spettacoli per bambini alle 15 e dal coro Ok Mama alle 15.30. Martedì 8 dicembre alle 14.30 si esibirà il mago Rodrigo, alle 15 torneranno giochi e giocoleria e alle 17 il Corpo Bandistico terrà il concerto di Natale nella sala Aida del Montresor Hotel Tower.

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Sabato 12 dicembre, dopo Bussolengo Antica dalle 8 e il passaggio di Santa Lucia per le vie del centro con gli spettacoli delle 15, alle 20.30 nella sala polivalente dell’ex Bocciodromo il professore e scrittore Andrea Maggi presenterà il libro Io sono nessuno, affrontando i temi dell’adolescenza e del bullismo. L’ingresso è gratuito. Domenica 13 dicembre, dopo gli intrattenimenti delle 15, alle 16.30 al teatro parrocchiale di Santa Maria Maggiore la Compagnia Teatri Soffiati proporrà gratuitamente Il famoso Canto di Natale del signor Charles Dickens.

Il 15 e 16 dicembre alle 10 saranno protagonisti gli alunni delle scuole primarie con canti e poesie natalizie: il primo giorno in piazza Nuova, il secondo in piazza 26 Aprile e alla scuola Cervini di San Vito. Sabato 19 dicembre alle 14.30 si potranno visitare le chiese di San Valentino e San Rocco, alle 15 sono previsti giochi e spettacoli e alle 20.30 il Corpo Bandistico si esibirà nella chiesa di San Giovanni Battista a San Vito al Mantico.

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Il 20 dicembre torneranno il mercato dalle 8, gli spettacoli alle 15 e il coro Millenote alle 15.30. Il Grande Concerto Natalizio dell’orchestra e coro Mito’s si terrà mercoledì 23 dicembre alle 20.30 nella chiesa di Santa Maria Maggiore. Alla stessa ora, il 26 dicembre, il Coro Alfonsiano proporrà il concerto di Santo Stefano al santuario della Madonna del Perpetuo Soccorso. Il 27 dicembre ancora mercato dalle 8.

Per Capodanno, giovedì 31 dicembre dalle 22, appuntamento in piazza 26 Aprile con DJ Toti e DJ Matts. A chiudere le festività, mercoledì 6 gennaio 2027, sarà la tradizione del Bruiel dela Vecia, alle 18.30 a San Vito al Mantico e alle 19.40 presso la sede del Gruppo Alpini di Bussolengo.

“Il Natale è un momento speciale per ritrovarsi, stare insieme e vivere il proprio paese”, sottolinea il sindaco Roberto Brizzi, spiegando la scelta dell’allestimento a tema montagna.

Il vicesindaco e assessore alle manifestazioni Massimo Girelli evidenzia il coinvolgimento delle associazioni e del commercio locale: “Vogliamo che il Natale sia anche un’occasione per animare il centro, valorizzare le attività locali e rafforzare il senso di partecipazione alla vita del paese”.

L’assessora alla cultura Valeria Iaquinta richiama infine il contributo delle scuole e delle realtà musicali: “La musica e il coinvolgimento dei più piccoli sono una parte importante del programma natalizio”.

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