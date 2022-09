Bussolengo, il consigliere Furlani nominato rappresentante dei Comuni dell’entroterra gardesano nella DGV Foundation

Sarà Davide Furlani, consigliere comunale di Bussolengo delegato al Commercio, a rappresentare i Comuni dell’entroterra gardesano nella Destination Verona & Garda Foundation, la neonata fondazione per la promozione turistica del territorio veronese, che vede la partecipazione della Camera di Commercio di Verona e di 59 Comuni della provincia, che rappresentano il 91% delle presenze turistiche dell’area. La nomina è stata decisa all’unanimità dai Comuni interessati.

Con un modello di governance a partecipazione pubblica, che unisce in un unico soggetto competenze e sinergie, la DVG Foundation sarà lo strumento operativo delle due OGD del territorio, quella di Verona e quella del Garda e gestirà in modo unitario le azioni di implementazione delle politiche per il turismo.

“È per me un onore – sottolinea Furlani (nella foto) – essere chiamato a rappresentare un gruppo di Comuni così importanti in un progetto che sarà fondamentale per il turismo del nostro territorio. Ringrazio il sindaco Brizzi per avermi dato per primo la sua fiducia per seguire questo progetto fin da subito in rappresentanza del Comune di Bussolengo. Porterò avanti con determinazione, come fatto finora, gli interessi di un territorio importante, ricco di risorse da valorizzare e che ha molto da offrire a livello turistico”.

“Ci rende particolarmente felici – spiega il sindaco di Bussolengo Roberto Brizzi – che i Comuni dell’entroterra abbiano individuato in Furlani la figura più adatta per rappresentare il nostro territorio. Con la DVG Foundation viene data piena e completa attuazione alle previsioni della legge 11/2013 sul tema delle destinazioni e delle organizzazioni di gestione e abbiamo la grande opportunità di fare un importante lavoro di promozione affinché tutta la provincia di Verona una meta turistica sempre più attrattiva. Faccio i complimenti e gli auguri di buon lavoro al consigliere Furlani”.

“La capacità di fare rete tra comuni – ricorda Massimo Girelli, assessore alla promozione del territorio di Bussolengo – e la collaborazione tra i diversi attori istituzionali coinvolti è fondamentale per attuare una strategia efficace che abbia l’obiettivo di far crescere a livello turistico tutta la provincia. Con la nuova fondazione abbiamo a disposizione uno strumento unitario per favorire iniziative di promozione con cui potremo valorizzare di più e meglio le risorse e le bellezze dei nostri comuni. Sono certo che Davide Furlani lavorerà con efficacia in questo nuovo ruolo”.