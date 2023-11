Bussolengo, il Comune promuove una serie di iniziative dedicate agli over 65

Il Comune di Bussolengo promuove una serie di iniziative rivolte ai residenti over 65. Dal mese di ottobre è attivo un corso di ginnastica dolce che si tiene ogni venerdì alle 10.30 alla Palestra Fisicamente e un corso di danza che si svolge il lunedì presso la palestra della scuola Citella. Due attività molto apprezzate per mantenersi attivi e in forma.

Dal 14 novembre arrivano inoltre i “Martedì del benessere”, una serie di conferenze mensili che si svolgeranno il martedì alle 15.30 nella Sala consiliare del Municipio (Piazza XXVI Aprile) e saranno dedicate al benessere psicofisico delle persone anziane. Il primo incontro sarà incentrato su attività fisica, benessere e salute. A seguire quattro appuntamenti: martedì 5 dicembre “Il corpo racconta: ad ogni età la sua storia”, martedì 16 gennaio “Il sonno: addormentarsi con armonia”, martedì 6 febbraio “Rimedi naturali e non per le nostre giornate”, martedì 5 marzo “Mente e ricordi: riconoscere i segnali”.

Le iniziative sono promosse dall’assessorato alle politiche sociali in collaborazione con gli assessorati allo sport e alla cultura per offrire agli anziani residenti occasioni per divertirsi, socializzare e mantenersi in forma.

“Come amministrazione siamo convinti – spiega l’assessore al sociale Rita Bin – che il benessere delle persone anziane sia una priorità che riguarda tutta la comunità. Vogliamo promuovere uno stile di vita sano e attivo attraverso l’attività fisica, momenti di svago e occasioni di approfondimento. Iniziative come queste hanno un valore aggiunto perché consentono alle persone di stare insieme, evitando quel grosso problema che è la solitudine, soprattutto per gli anziani. Dopo i ‘Martedì del benessere’, a gennaio partirà anche “Leggiamo insieme”, iniziativa dedicata alla lettura e per la prossima primavera abbiamo in programma alcune passeggiate culturali alla scoperta di chiese e monumenti a Bussolengo, con una tappa a Verona”

Per tutte le informazioni sulle attività dedicate agli over 65 è possibile contattare l’ufficio Servizi Sociali ai seguenti numeri: 045 6769906-992.