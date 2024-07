Bussolengo: Il Comune ha inaugurato il nuovo spazio esterno alla biblioteca Luigi Motta

Venerdì 12 luglio l’amministrazione comunale di Bussolengo ha inaugurato il nuovo spazio esterno alla biblioteca Luigi Motta in Piazzale Vittorio Veneto. Nella foto il momento del taglio del nastro.

L’intervento, finanziato con i fondi del PNRR, è parte del progetto per lo sviluppo del Distretto della Cultura. I lavori sono stati eseguiti dall’impresa G.F. Scavi di Sona e l’operazione è resa possibile grazie ad un contributo di 370mila euro che il Comune di Bussolengo ha ottenuto nell’ambito della Missione 5, per “investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”.

L’intervento – come si diceva – è parte di un progetto più ampio che prevede in quest’area lo sviluppo del Distretto della Cultura con la biblioteca, lo spazio esterno e la riqualificazione del rudere accanto alla chiesa di San Valentino, dove nascerà una sala polivalente.

Si tratta di un progetto ambizioso che prende forma una decina di anni fa con l’intenzione di riqualificare l’intera zona, che funziona da cerniera tra il centro storico e l’area residenziale di più recente costruzione, conferendo una nuova identità allo spazio urbano circostante, con la valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente e della sua destinazione ad attività culturali.

In corrispondenza dell’ingresso alla biblioteca sono state mantenute le direttrici dei percorsi pedonali esistenti, scandite da aiuole sopraelevate in acciaio Corten, e a ripresa delle esistenti è stata ripresa la pavimentazione in marmo Grolla in modo da dare continuità allo spazio. Frontalmente all’ingresso della biblioteca è stata realizzata una struttura coperta con tende a vela e le campate regolari a richiamo del vecchio fabbricato sono state sottolineate dalle alternanze di piastre in ghiaino lavato e aree verdi.

A separare la piastra dalla zona di parcheggio è stata delimitata un’area verde che è collegata con la parte centrale pavimentata attraverso le panchine, simili a quelle attuali, realizzate come blocchi monolitici con luce a led riflettente a pavimento, luci che contribuiranno all’illuminazione dell’intera area insieme a quattro pali anch’essi dotati di led.