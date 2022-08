Bussolengo: Il Comune concede gratuitamente per tre anni uno spazio all’associazione “Accoglienza Alzheimer”

Con una delibera ancora del 2020 l’amministrazione Brizzi aveva affidato in concessione ad uso esclusivo all’associazione “Accoglienza Alzheimer ODV” di Bussolengo una stanza presso la struttura “Ex Cervini” per la durata di due anni.

Nel 2021 alla stessa associazione era stato anche concesso l’uso gratuito della sala civica presente nello stesso edificio per lo svolgimento delle attività dell’importante “progetto Sollievo”, a fronte della pulizia della stanza una volta alla settimana.

Lo scorso luglio l’associazione ha chiesto di poter utilizzare la sala civica per la prosecuzione del progetto sollievo, che è organizzato in collaborazione con il Comune di Bussolengo, nelle giornate di lunedì dalle ore 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30; di mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle 12.30 ed il secondo e ultimo giovedì di ogni mese dalle 17 alle 23. Inoltre, l’associazione ha anche chiesto il rinnovo della concessione per l’uso esclusivo di una stanza come propria sede.

La Giunta Brizzi, nella valutazione che l’associazione “Accoglienza Alzheimer ODV” di Bussolengo opera sul territorio comunale con una fondamentale e strategica attività di supporto e di collaborazione con i familiari di persone affette da decadimento cognitivo, demenza o Alzheimer, ha pertanto deliberato di concedere ancora gratuitamente e per tre anni lo spazio per lo svolgimento del “progetto Sollievo”, con l’unica incombenza della pulizia della sala civica e del relativo atrio una volta alla settimana al termine delle attività.

La Giunta ha, inoltre, confermato il canone annuo di 200 euro per l’uso esclusivo, sempre per tre anni, di una stanza da adibire a sede dell’associazione.