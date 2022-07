Bussolengo fiorito: Al via il concorso per abbellire balconi, terrazzi e cortili. Due le categorie

Il Comune di Bussolengo organizza la settima edizione del concorso denominato “Bussolengo fiorito” con lo scopo di favorire l’abbellimento di spazi e aree private come balconi, terrazzi, particolari abitativi esterni purché visibili da strade e piazze.

Il concorso è organizzato in due sezioni, “Casa fiorita” e “Orto virtuoso”, ed è possibile la partecipazione a una o entrambe le categorie. Per la partecipazione è necessario inoltrare il modulo di domanda (scaricabile qui), compilato in ogni sua parte entro il 20 luglio prossimo alle ore 12. Il modulo deve essere presentato all’ufficio protocollo del Comune in piazzale Vittorio Veneto, 101 o inviato via e-mail a manifestazioni@comune.bussolengo.vr.it.

Per la categoria “Casa fiorita” la partecipazione è riservata ai singoli, sia persone fisiche che negozi e attività. La valutazione verrà effettuata tenendo conto dei seguenti aspetti: combinazione dei colori e dei fiori; sana e rigogliosa crescita degli stessi; originalità dei lavori e creatività, recupero e abbellimento di una struttura; insediamento armonioso e composizione con piante stagionali.

Per il primo classificato è previsto un premio di 300 euro, per il secondo di 200 euro e per il terzo di 100 euro.

Per la categoria “Orto virtuoso” potranno partecipare sia persone fisiche che associazioni e la valutazione verrà effettuata tenendo conto dei seguenti aspetti: scelta delle specie vegetali, pertinenza, coerenza, armonia delle coltivazioni.

Anche per questa categoria per il primo classificato è previsto un premio di 300 euro, per il secondo di 200 euro e per il terzo di 100 euro.

Entrambe le categorie sono riservate a residenti o domiciliati in Bussolengo. La commissione esaminatrice per i concorsi “Casa Fiorita” e “Orto Virtuoso” è composta da tre membri, un presidente incaricato dall’amministrazione, un esperto nel settore florovivaistico e un esperto agronomo.

La commissione esaminatrice dalle ore 9 di venerdì 22 luglio procederà al sopralluogo presso i partecipanti. Durante la “Festa d’Estate” verranno resi noti i nominativi dei vincitori e si terrà la premiazione ufficiale con cerimonia pubblica.

Per informazioni è possibile chiamare il numero 0456769089 o inviare una mail a manifestazioni@comune.bussolengo.vr.it.