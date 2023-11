Bussolengo: Domenica visita guidata alla chiesa di San Rocco con l’Associazione BAC

Proseguono anche in questo mese le visite guidate alla scoperta dei tesori presenti sul nostro territorio organizzate dall’associazione “BAC Bussolengo Arte Cultura”, che si distingue sempre per la capacità di proporre cultura e conoscenza accessibile a tutti.

Domenica 12 novembre è la volta della visita guidata alla bellissima chiesa di San Rocco a Bussolengo, nella foto. La visita si tiene alle ore 15, con ingresso in via San Rocco. La visita è gratuita e non è necessaria la prenotazione. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a associazionebac@gmail.com o chiamare il numero 3714189641.